Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 50 franków Napoleon III - Francja
50 franków 1855-1860
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1855 A Paryż 151,754 3 3731855 BB Strasbourg 6,854 0 341856 A Paryż 96,564 0 1861856 BB Strasbourg 3,803 0 01857 A Paryż 319,501 1 6891858 A Paryż 85,140 0 2241858 BB Strasbourg 9,135 0 831859 A Paryż 34,063 0 1021859 BB Strasbourg 61,354 0 1581860 BB Strasbourg 29,000 0 1
50 franków 1862-1868
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1862 A Paryż 24,418 0 1981862 A Paryż. Platinum - 0 71862 BB Strasbourg 7,310 0 1021863 BB Strasbourg 8,251 0 431864 A Paryż 28,682 0 1311865 A Paryż 3,740 0 1471866 A Paryż 39,155 0 2001866 BB Strasbourg 17,307 1 1381867 A Paryż 11,671 0 831867 BB Strasbourg 20,437 0 621868 A Paryż 4,223 0 541868 BB Strasbourg 1,795 0 32
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