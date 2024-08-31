Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 5 franków Napoleon III - Francja
5 franków 1854-1855Mała średnica
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1854 A Paryż. Rant ząbkowany 2,870,170 0 1781854 A Paryż. Rant gładki 690,838 1 2261855 A Paryż 937,732 0 97
5 franków 1855-1860
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1855 A Paryż 1,352 0 111856 A Paryż 2,960,085 0 941857 A Paryż 3,479,167 0 991858 A Paryż 2,982,985 0 781858 BB Strasbourg 31,488 0 131859 A Paryż 5,659,773 0 1871859 BB Strasbourg 2,247,999 0 791860 A Paryż 4,798,130 0 1451860 BB Strasbourg 2,021,675 0 73
5 franków 1862-1869
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1862 A Paryż 1,100,515 0 281862 BB Strasbourg 882,075 0 171863 A Paryż 1,590,708 0 511863 BB Strasbourg 1,103,564 0 381864 A Paryż 2,239,561 0 1181864 BB Strasbourg 899,564 1 331865 A Paryż 824,020 0 501865 BB Strasbourg 927,585 0 341866 A Paryż 1,948,610 0 1321866 BB Strasbourg 1,388,489 0 561867 A Paryż 1,006,173 0 631867 BB Strasbourg 1,504,435 0 311868 A Paryż 1,864,491 0 531868 A Paryż. Jednostronna odbitka - 0 11868 BB Strasbourg 726,994 0 451869 BB Strasbourg 288,000 0 0
Popularne sekcje
Kategoria
Rok
Szukaj