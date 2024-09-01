Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 100 franków Napoleon III - Francja
100 franków 1855-1860
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1855 A Paryż 50,901 2 2881855 BB Strasbourg 5,049 0 801856 A Paryż 56,803 1 1261857 A Paryż 103,447 0 5481858 A Paryż 92,050 2 4861858 A Paryż. Platinum - 0 51858 A Paryż. Jednostronna odbitka - 0 11858 BB Strasbourg 1,928 0 1031859 A Paryż 21,626 1 1731859 BB Strasbourg 14,710 1 881860 BB Strasbourg 5,405 0 0
100 franków 1862-1870
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1862 A Paryż 6,650 2 1831862 BB Strasbourg 3,078 0 1871863 BB Strasbourg 5,078 1 1381864 A Paryż 5,536 0 1641864 BB Strasbourg 1,333 0 01865 A Paryż 1,517 0 1391866 A Paryż 9,041 1 1451866 BB Strasbourg 3,075 0 1371867 A Paryż 4,309 0 961867 BB Strasbourg 2,807 1 951868 A Paryż 2,315 1 2421868 BB Strasbourg 1,982 1 1061869 A Paryż 28,872 1 5291869 BB Strasbourg 12,230 1 4101870 A Paryż 10,460 0 9
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