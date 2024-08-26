Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 10 franków Napoleon III - Francja
10 franków 1854-1855Mała średnica
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1854 A Paryż. Rant ząbkowany 2,559,012 0 761854 A Paryż. Rant gładki 1,357,705 0 721855 A Paryż 959,190 0 15
10 franków 1855-1860
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1855 A Paryż 5,158,207 0 611855 BB Strasbourg 32,188 0 181856 A Paryż 10,777,734 0 871857 A Paryż 14,498,136 0 1341858 A Paryż 7,533,720 0 1451858 BB Strasbourg 677,326 0 171859 A Paryż 10,111,306 1 2061859 BB Strasbourg 3,214,583 0 501860 A Paryż 6,363,131 0 881860 BB Strasbourg 3,147,934 0 49
10 franków 1861-1868
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1861 A Paryż 363,000 0 01861 BB Strasbourg 44,000 0 01862 A Paryż 2,844,037 1 701862 BB Strasbourg 1,461,785 1 301863 A Paryż 2,346,265 0 441863 BB Strasbourg 1,905,372 0 371864 A Paryż 3,339,133 0 771864 BB Strasbourg 1,449,387 0 401865 A Paryż 1,672,389 0 511865 BB Strasbourg 1,576,456 0 321866 A Paryż 3,719,748 0 481866 BB Strasbourg 2,776,169 0 1281867 A Paryż 1,204,755 0 421867 BB Strasbourg 2,345,519 0 731868 A Paryż 3,416,208 1 951868 BB Strasbourg 1,225,954 0 35
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