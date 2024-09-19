Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 40 franków Napoleona I - Francja
40 franków 1802-1803
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży SprzedażyAN XI (1802-1803) A Paryż 226,115 1 366AN 12 (1803-1804) A Paryż 253,406 0 445
40 franków 1804-1805
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży SprzedażyAN 13 (1804-1805) A Paryż 251,707 0 437AN 14 (1805-1806) A Paryż 120,989 0 81AN 14 (1805-1806) U Turyn 1,199 0 39AN 14 (1805-1806) W Lille 1,615 0 26
40 franków 1806-1807
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1806 A Paryż 196,429 0 3321806 CL Genua - 0 01806 I Limoges 7,103 0 811806 M Tuluza - 0 151806 U Turyn 58,512 0 1461806 W Lille 4,336 0 591807 A Paryż 11,689 0 441807 I Limoges 1,859 0 471807 M Tuluza 4,994 0 1271807 U Turyn 619 0 331807 W Lille 6,043 0 37
40 franków 1807-1808
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1807 A Paryż 5,572 0 491807 A Paryż. Incuse - 0 11808 A Paryż 43,789 0 641808 H La Rochelle 11,577 0 1351808 M Tuluza 4,226 0 341808 U Turyn 346 0 181808 W Lille 6,356 0 30
40 franków 1809-1813
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1809 A Paryż 12,779 0 221809 M Tuluza 1,402 0 381809 U Turyn - 0 01809 W Lille 5,925 0 191810 K Bordeaux 886 0 391810 W Lille 57,478 0 1201811 A Paryż 1,261,764 4 8611811 K Bordeaux 6,333 0 511812 A Paryż 692,625 0 5241812 W Lille 14,423 0 291813 A Paryż 44,895 0 501813 CL Genua 3,070 0 116
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