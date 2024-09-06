Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 40 franków Ludwika XVIII - Francja
40 franków 1816-1824
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1816 A Paryż 41,073 0 691816 B Rouen 767 0 261816 L Bajonna 3,300 0 1311816 Q Perpignan 10,756 0 971816 W Lille 3,210 0 391817 A Paryż 90,109 0 1191817 L Bajonna 377 0 01818 A Paryż 10,958 0 311818 W Lille 352,878 0 5411819 W Lille 4,610 0 431820 A Paryż 5,480 0 481822 A Paryż 373 0 191822 H La Rochelle 611 0 331823 A Paryż 161 0 41824 A Paryż 15,200 0 62
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