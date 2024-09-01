Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 20 franków Ludwik Filip I - Francja
20 franków 1830-1831Rant wciśnięty
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1830 A Paryż 18,391 0 251831 A Paryż 2,161,841 0 1741831 B Rouen 88,286 0 131831 W Lille 106,816 0 23
20 franków 1830-1831Rant wypukły
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1830 A Paryż - 0 311831 A Paryż - 0 2131831 A Paryż. Incuse - 0 11831 B Rouen - 0 321831 T Nantes 862 0 191831 W Lille - 0 49
20 franków 1832-1848
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1832 A Paryż 6,294 0 111832 B Rouen 14,946 0 131832 T Nantes - 0 01832 W Lille 27,139 0 101833 A Paryż 206,954 0 301833 B Rouen 155,197 0 361833 W Lille 31,634 0 71834 A Paryż 743,453 0 511834 B Rouen 77,112 0 261834 L Bajonna 20,824 0 151834 W Lille 41,204 1 71835 A Paryż 96,538 0 51835 B Rouen 25,878 0 201835 L Bajonna 856 0 01835 W Lille 29,882 0 131836 A Paryż 138,767 0 181836 W Lille 10,315 0 131837 A Paryż 34,262 0 71837 W Lille 10,459 0 161838 A Paryż 173,322 0 331838 W Lille 12,355 0 181839 A Paryż 1,010,512 0 801839 W Lille 21,691 0 101840 A Paryż 2,043,736 2 2271840 W Lille 45,508 0 311841 A Paryż 609,341 0 681841 W Lille 8,482 0 141842 A Paryż 70,666 0 141842 W Lille 21,600 0 211843 A Paryż 105,687 0 131843 W Lille 35,295 0 281844 A Paryż 102,555 0 281844 W Lille 34,168 0 351845 A Paryż 927 0 101845 W Lille 4,994 0 351846 A Paryż 102,661 0 161846 W Lille 1,402 0 151847 A Paryż 284,497 0 981848 A Paryż 441,112 0 204
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