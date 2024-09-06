Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 20 franków Karola X - Francja
20 franków 1825-1830
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1825 A Paryż 664,472 0 2531825 W Lille 62,333 0 351826 A Paryż 35,143 0 211826 Q Perpignan 4,574 0 411826 W Lille 6,436 0 91827 A Paryż 154,404 0 1141827 W Lille 3,431 0 181828 A Paryż 278,872 0 1851828 T Nantes 3,175 0 231828 W Lille 15,212 0 231829 A Paryż 7,783 0 191829 W Lille 5,946 0 101830 A Paryż 431,495 0 1841830 A Paryż. Rant ząbkowany 1,797 0 291830 W Lille 15,022 0 23
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