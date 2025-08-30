flag
1 suweren 1919 C (Kanada, Jerzy V)

1 suweren 1919 C (Kanada, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1919 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1919 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC135,889

Opis

  • KrajKanada
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1919
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Średnia cena:760 USD
Ceny na aukcjach (280)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 1 suweren 1919 ze znakiem C. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 292 z aukcji Editions V. GADOURY której łączna cena osiągnęła 2400 EUR. Licytacja odbyła się 2 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Katz - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
1148 $
Cena w walucie aukcji 850 GBP
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
1140 $
Cena w walucie aukcji 1140 USD
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data7 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Stack's - 15 maja 2025
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Stack's - 15 maja 2025
SprzedawcaStack's
Data15 maja 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data25 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Heritage Eur - 15 listopada 2024
SprzedawcaHeritage Eur
Data15 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Stack's - 31 października 2024
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Coin Cabinet - 16 maja 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 maja 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Heritage - 7 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Coin Cabinet - 23 stycznia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 stycznia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1919 C na aukcji Coin Cabinet - 5 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 grudnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1919 C z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1919 Jerzego V ze znakiem C wynosi 760 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1919 z literami C?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 1 suweren 1919 z literami C opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1919 i znakiem C?

Aby sprzedać 1 suweren 1919 C, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

