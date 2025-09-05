flag
KanadaOkres:1901-1936 1901-1936

1 suweren 1918 C (Kanada, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1918 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1918 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC106,516

Opis

  • KrajKanada
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1918
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1918 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V
Ceny na aukcjach (258)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 1 suweren 1918 ze znakiem C. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 29158 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 3643 USD. Licytacja odbyła się 13 sierpnia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
900 $
Cena w walucie aukcji 900 USD
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
1440 $
Cena w walucie aukcji 1440 USD
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Coin Cabinet - 27 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 maja 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Palombo - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaPalombo
Data11 kwietnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Stack's - 31 października 2024
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Coin Cabinet - 26 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Stephen Album - 16 czerwca 2024
SprzedawcaStephen Album
Data16 czerwca 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Stephen Album - 16 czerwca 2024
SprzedawcaStephen Album
Data16 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji The Royal Mint - 9 czerwca 2024
SprzedawcaThe Royal Mint
Data9 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1918 C na aukcji Status International - 7 czerwca 2024
SprzedawcaStatus International
Data7 czerwca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1918 C z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1918 Jerzego V ze znakiem C wynosi 800 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1918 z literami C?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 1 suweren 1918 z literami C opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1918 i znakiem C?

Aby sprzedać 1 suweren 1918 C, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
