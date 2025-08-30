flag
KanadaOkres:1901-1936 1901-1936

1 suweren 1916 C (Kanada, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1916 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1916 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC6,111

Opis

  • KrajKanada
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1916
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:34000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1916 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V
Ceny na aukcjach (28)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 1 suweren 1916 ze znakiem C. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31390 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 156 000 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanAU58 PCGS
Cena
21489 $
Cena w walucie aukcji 16000 GBP
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
22800 $
Cena w walucie aukcji 22800 USD
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data15 sierpnia 2019
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data15 sierpnia 2019
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Künker - 31 stycznia 2019
SprzedawcaKünker
Data31 stycznia 2019
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Heritage - 7 stycznia 2019
SprzedawcaHeritage
Data7 stycznia 2019
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Heritage - 10 kwietnia 2017
SprzedawcaHeritage
Data10 kwietnia 2017
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Heritage - 9 stycznia 2017
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2017
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Bolaffi - 1 grudnia 2016
SprzedawcaBolaffi
Data1 grudnia 2016
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Numisor - 21 października 2016
SprzedawcaNumisor
Data21 października 2016
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Heritage - 13 sierpnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data13 sierpnia 2015
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Künker - 25 czerwca 2015
SprzedawcaKünker
Data25 czerwca 2015
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 maja 2015
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Heritage - 14 kwietnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 kwietnia 2015
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Jean ELSEN - 6 grudnia 2014
SprzedawcaJean ELSEN
Data6 grudnia 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Stack's - 13 sierpnia 2014
SprzedawcaStack's
Data13 sierpnia 2014
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Stack's - 13 sierpnia 2014
SprzedawcaStack's
Data13 sierpnia 2014
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 8 maja 2014
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data8 maja 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1916 C na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 września 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 września 2012
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1916 C z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1916 Jerzego V ze znakiem C wynosi 34000 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1916 z literami C?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 1 suweren 1916 z literami C opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1916 i znakiem C?

Aby sprzedać 1 suweren 1916 C, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
