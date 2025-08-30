flag
KanadaOkres:1901-1936 1901-1936

1 suweren 1911 C (Kanada, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1911 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1911 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC256,956

Opis

  • KrajKanada
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1911
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1911 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V
Ceny na aukcjach (882)

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 1 suweren 1911 ze znakiem C. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 50840 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 57 500 USD. Licytacja odbyła się 29 maja 2008.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 21 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data21 sierpnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 14 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 14 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data14 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
900 $
Cena w walucie aukcji 900 USD
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
1140 $
Cena w walucie aukcji 1140 USD
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 1 sierpnia 2025
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data1 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Hermes Auctions - 8 lipca 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data8 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Spink - 19 czerwca 2025
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Spink - 19 czerwca 2025
SprzedawcaSpink
Data19 czerwca 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Spink - 19 czerwca 2025
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Spink - 19 czerwca 2025
SprzedawcaSpink
Data19 czerwca 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Coin Cabinet - 27 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 maja 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Hermes Auctions - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data29 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Auction World - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 kwietnia 2025
SprzedawcaMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Data6 kwietnia 2025
StanAU
Cena
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Coin Cabinet - 25 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 marca 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 marca 2025
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 marca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Hermes Auctions - 18 marca 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data18 marca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Hermes Auctions - 2 września 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data2 września 2025
StanBrak oceny
Do aukcji
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Stack's - 5 września 2025
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Stack's - 5 września 2025
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Stack's - 5 września 2025
Kanada 1 suweren 1911 C na aukcji Stack's - 5 września 2025
SprzedawcaStack's
Data5 września 2025
StanMS64 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1911 C z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1911 Jerzego V ze znakiem C wynosi 1600 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1911 z literami C?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 1 suweren 1911 z literami C opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1911 i znakiem C?

Aby sprzedać 1 suweren 1911 C, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

