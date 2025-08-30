flag
KanadaOkres:1901-1936 1901-1936

5 dolarów 1912 (Kanada, Jerzy V)

Awers monety - 5 dolarów 1912 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy VRewers monety - 5 dolarów 1912 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V

Zdjęcie: Studio Numismatico Raffaele Negrini

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga8,3592 g
  • Czystego złota (0,2419 oz) 7,5233 g
  • Średnica21,59 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC165,680

Opis

  • KrajKanada
  • OkresJerzy V
  • Nominał5 dolarów
  • Rok1912
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:780 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 dolarów 1912 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V
Ceny na aukcjach (637)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 5 dolarów 1912 . Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 29160 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 23 500 USD. Licytacja odbyła się 13 sierpnia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Katz - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
1110 $
Cena w walucie aukcji 1110 USD
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
930 $
Cena w walucie aukcji 930 USD
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 31 lipca 2025
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 31 lipca 2025
SprzedawcaHeritage
Data31 lipca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 kwietnia 2025
SprzedawcaMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Data6 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanXF
Cena
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 9 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Stack's - 31 października 2024
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji SINCONA - 23 października 2024
SprzedawcaSINCONA
Data23 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Auction World - 20 października 2024
SprzedawcaAuction World
Data20 października 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 3 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 października 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 5 dolarów 1912 z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 5 dolarów 1912 Jerzego V wynosi 780 USD. Moneta zawiera 7,5233 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 850,54 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 dolarów 1912?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 5 dolarów 1912 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 dolarów z datą 1912?

Aby sprzedać 5 dolarów 1912, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet KanadyKatalog monet Jerzego VMonety Kanady w 1912 rokuWszystkie Kanadyjski monetyKanadyjski złote monetyKanadyjski monety o nominale 5 dolarówAukcje numizmatyczne