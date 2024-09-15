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Brunszwik-Wolfenbüttel Okres: 1813-1871 1813-1871

Monety Brunszwik-Wolfenbüttel 1846 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1846 CvC
Średnia cena 1100 $
Sprzedaży
0 20

Monety próbne

Awers
Rewers
1/24 thaler 1846 CvC Próba
Średnia cena 1100 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 fenig 1846 CvC Próba
Średnia cena 330 $
Sprzedaży
0 15
Awers
Rewers
1 fenig 1846 CvC Próba
Średnia cena
Sprzedaży
0 3
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