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Brunszwik-Wolfenbüttel
1828
Brunszwik-Wolfenbüttel
Okres:
1813-1871
1813-1871
Fryderyk Wilhelm
1813-1815
Karol II
1816-1830
Wilhelm
1831-1871
Główna
Katalog
Brunszwik-Wolfenbüttel
1828
Monety Brunszwik-Wolfenbüttel 1828 roku
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Złote monety
10 talarów 1828 CvC
Średnia cena
13000 $
Sprzedaży
0
2
10 talarów 1828 CvC
Średnia cena
2700 $
Sprzedaży
0
13
5 talarów 1828 CvC
Średnia cena
1300 $
Sprzedaży
0
4
Dukat 1828 CvC
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
2 1/2 talara 1828 CvC
Średnia cena
1700 $
Sprzedaży
0
4
Srebrne monety
24 mariengroschen 1828 CvC
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
3
24 mariengroschen 1828 CvC
"BRAUNSCHW"
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
15
1/12 Thaler 1828 CvC
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
6
6 fenigów 1828 CvC
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
10
Monety miedziane
2 fenigi 1828 CvC
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 fenig 1828 CvC
Średnia cena
240 $
Sprzedaży
0
4
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Brunszwik-Wolfenbüttel
Okres
1813-1871
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Brunszwik-Wolfenbüttel
Okres
1813-1871
Fryderyk Wilhelm
1813-1815
Karol II
1816-1830
Wilhelm
1831-1871
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