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Brunszwik-Wolfenbüttel Okres: 1813-1871 1813-1871

Monety Brunszwik-Wolfenbüttel 1828 roku

Złote monety

Awers
Rewers
10 talarów 1828 CvC
Średnia cena 13000 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
10 talarów 1828 CvC
Średnia cena 2700 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
5 talarów 1828 CvC
Średnia cena 1300 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
Dukat 1828 CvC
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
2 1/2 talara 1828 CvC
Średnia cena 1700 $
Sprzedaży
0 4

Srebrne monety

Awers
Rewers
24 mariengroschen 1828 CvC
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
24 mariengroschen 1828 CvC "BRAUNSCHW"
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 15
Awers
Rewers
1/12 Thaler 1828 CvC
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
6 fenigów 1828 CvC
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 10

Monety miedziane

Awers
Rewers
2 fenigi 1828 CvC
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 fenig 1828 CvC
Średnia cena 240 $
Sprzedaży
0 4
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