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Brunszwik-Wolfenbüttel Okres: 1813-1871 1813-1871

Monety Brunszwik-Wolfenbüttel 1819 roku

Złote monety

Awers
Rewers
10 talarów 1819 FR
Średnia cena 2200 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
5 talarów 1819 FR
Średnia cena 4600 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 1/2 talara 1819 FR
Średnia cena 2900 $
Sprzedaży
0 3

Srebrne monety

Awers
Rewers
1/12 Thaler 1819 FR
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
Mariengroschen 1819 FR
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
6 fenigów 1819 FR
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 4

Monety miedziane

Awers
Rewers
1 fenig 1819 FR
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1 fenig 1819 MC
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
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