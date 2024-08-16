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Brunszwik-Wolfenbüttel
1819
Brunszwik-Wolfenbüttel
Okres:
1813-1871
1813-1871
Fryderyk Wilhelm
1813-1815
Karol II
1816-1830
Wilhelm
1831-1871
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Brunszwik-Wolfenbüttel
1819
Monety Brunszwik-Wolfenbüttel 1819 roku
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Złote monety
10 talarów 1819 FR
Średnia cena
2200 $
Sprzedaży
0
9
5 talarów 1819 FR
Średnia cena
4600 $
Sprzedaży
0
1
2 1/2 talara 1819 FR
Średnia cena
2900 $
Sprzedaży
0
3
Srebrne monety
1/12 Thaler 1819 FR
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
6
Mariengroschen 1819 FR
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
4
6 fenigów 1819 FR
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
4
Monety miedziane
1 fenig 1819 FR
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
6
1 fenig 1819 MC
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
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Brunszwik-Wolfenbüttel
Okres
1813-1871
Fryderyk Wilhelm
1813-1815
Karol II
1816-1830
Wilhelm
1831-1871
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