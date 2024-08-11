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Brunszwik-Wolfenbüttel Okres: 1813-1871 1813-1871

Srebrne monety Dwutalar Wilhelma - Brunszwik-Wolfenbüttel

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Dwutalar 1842-1855

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1842 CvC 0 491843 CvC 0 591844 CvC 0 331845 CvC 0 21846 CvC 0 201847 CvC 0 171848 CvC 0 191849 CvC 0 91850 CvC 0 61850 B 0 141851 B 0 141852 B 0 151854 B 0 1371855 B 2 257
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