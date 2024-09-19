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Brunszwik-Wolfenbüttel Okres: 1813-1871 1813-1871

Monety próbne 1/24 thaler Wilhelma - Brunszwik-Wolfenbüttel

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1/24 thaler 1846 Próba

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1846 CvC 0 2
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