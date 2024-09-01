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Brunszwik-Wolfenbüttel Okres: 1813-1871 1813-1871

Złote monety 5 talarów Wilhelma - Brunszwik-Wolfenbüttel

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5 talarów 1832-1834

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1832 CvC 0 31834 CvC 0 5
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