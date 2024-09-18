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Brunszwik-Wolfenbüttel Okres: 1813-1871 1813-1871

Złote monety 2 1/2 talara Fryderyka Wilhelma - Brunszwik-Wolfenbüttel

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2 1/2 talara 1815

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1815 FR 0 2
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