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Brunszwik-Wolfenbüttel Okres: 1813-1871 1813-1871

Srebrne monety Talar Karola II - Brunszwik-Wolfenbüttel

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Talar 1821

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1821 CvC 0 14
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