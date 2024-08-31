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Monety Brunszwik-Wolfenbüttel
Karol II
5 talarów
Brunszwik-Wolfenbüttel
Okres:
1813-1871
1813-1871
Fryderyk Wilhelm
1813-1815
Karol II
1816-1830
Wilhelm
1831-1871
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Monety Brunszwik-Wolfenbüttel
Karol II
5 talarów
Monety próbne 5 talarów Karola II - Brunszwik-Wolfenbüttel
5 talarów 1825 Próba
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1825
CvC
0
0
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Wszystkie Brunszwik-Wolfenbüttel monety
Brunszwik-Wolfenbüttel monety o nominale 5 talarów
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Brunszwik-Wolfenbüttel
Okres
1813-1871
Fryderyk Wilhelm
1813-1815
Karol II
1816-1830
Wilhelm
1831-1871
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