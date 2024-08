Dwutalar 1837 "Unia monetarna" (Bawaria, Ludwik I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety bawarskiej Dwutalar 1837 "Unia monetarna". Jest to srebrna moneta z okresu Ludwika I wybita w mennicy Monachium. Rekordowa cena należy do pozycji 504 z aukcji GINZA COINS CO. której łączna cena osiągnęła 300 000 JPY. Licytacja odbyła się 10 czerwca 2023.

Stan UNC (35) AU (69) XF (233) VF (65) F (1) Brak oceny (5) Stan (slab) MS64 (1) MS63 (11) MS62 (6) MS61 (2) AU58 (3) AU55 (1) AU50 (2) DETAILS (6) PL (1) Serwis PCGS (10) NGC (24)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Anticomondo (1)

Auction World (9)

BAC (18)

Baldwin's (1)

Baldwin's of St. James's (1)

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (22)

Cayón (1)

CNG (2)

Davissons Ltd. (1)

Dorotheum (3)

Emporium Hamburg (10)

Felzmann (12)

Frankfurter (2)

Frühwald (3)

Gärtner (4)

GINZA (4)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (22)

Grün (11)

Heritage (13)

Heritage Eur (1)

HERVERA (2)

HIRSCH (16)

Höhn (12)

iNumis (1)

Karamitsos (1)

Katz (5)

Kroha (2)

Künker (87)

Lanz München (2)

Marciniak (1)

Meister & Sonntag (3)

Möller (3)

Münz Zentrum Rheinland (8)

Münzen & Medaillen (2)

Naumann (2)

Niemczyk (2)

Nihon (3)

Numimarket (2)

Numismatica Genevensis (1)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (6)

Rhenumis (4)

Russiancoin (4)

Rzeszowski DA (1)

Savoca Numismatik (1)

Schulman (1)

SINCONA (3)

Soler y Llach (2)

Solidus Numismatik (2)

Sonntag (11)

Stack's (5)

Stary Sklep (1)

Teutoburger (29)

UBS (3)

Universum Coins GmbH (1)

V. GADOURY (1)

Veilinghuis de Ruiter (1)

VL Nummus (1)

WAG (28)

WCN (1)

Westfälische (3)