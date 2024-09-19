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Albania Okres: 1925-2022 1925-2022

Złote monety 20 franga ari Ahmed ben Zogu - Albania

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20 franga ari 1926-1927

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1926 R - 0 01927 R 6,000 1 240
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20 franga ari 1926-1927

Skanderbeg
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1926 R 5,900 0 1531926 R Fasces 100 0 281927 V 5,053 3 474
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20 franga ari 1937

Niepodległość
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1937 R 2,500 1 105
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20 franga ari 1938

Wesele
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1938 R 2,500 2 119
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20 franga ari 1938

Panowanie
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1938 R 1,000 0 82
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