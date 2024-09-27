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Albania
1938
Albania
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Ahmed ben Zogu
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Albania
1938
Monety Albanii 1938 roku
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Złote monety
100 franga ari 1938 R Wesele
Średnia cena
7000 $
Sprzedaży
0
90
100 franga ari 1938 R Panowanie
Średnia cena
5500 $
Sprzedaży
1
112
50 franga Ari 1938 R Panowanie
Średnia cena
3300 $
Sprzedaży
0
107
20 franga ari 1938 R Wesele
Średnia cena
2500 $
Sprzedaży
2
119
20 franga ari 1938 R Panowanie
Średnia cena
2900 $
Sprzedaży
0
82
Monety próbne
100 franga ari 1938 R Próba Wesele
PROVA
Średnia cena
12000 $
Sprzedaży
0
8
100 franga ari 1938 R Próba Panowanie
PROVA
Średnia cena
12000 $
Sprzedaży
0
2
50 franga Ari 1938 R Próba
PROVA
Średnia cena
7500 $
Sprzedaży
0
8
20 franga ari 1938 R Próba Wesele
PROVA
Średnia cena
8200 $
Sprzedaży
0
10
20 franga ari 1938 R Próba Panowanie
PROVA
Średnia cena
5700 $
Sprzedaży
0
10
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Albania
Okres
1925-2022
Ahmed ben Zogu
1925-1939
Republika Ludowa
1945-1991
Nowoczesna Republika
1992-2022
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