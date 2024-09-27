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Albania Okres: 1925-2022 1925-2022

Monety Albanii 1938 roku

Złote monety

Awers
Rewers
100 franga ari 1938 R Wesele
Średnia cena 7000 $
Sprzedaży
0 90
Awers
Rewers
100 franga ari 1938 R Panowanie
Średnia cena 5500 $
Sprzedaży
1 112
Awers
Rewers
50 franga Ari 1938 R Panowanie
Średnia cena 3300 $
Sprzedaży
0 107
Awers
Rewers
20 franga ari 1938 R Wesele
Średnia cena 2500 $
Sprzedaży
2 119
Awers
Rewers
20 franga ari 1938 R Panowanie
Średnia cena 2900 $
Sprzedaży
0 82

Monety próbne

Awers
Rewers
100 franga ari 1938 R Próba Wesele PROVA
Średnia cena 12000 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
100 franga ari 1938 R Próba Panowanie PROVA
Średnia cena 12000 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
50 franga Ari 1938 R Próba PROVA
Średnia cena 7500 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
20 franga ari 1938 R Próba Wesele PROVA
Średnia cena 8200 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
20 franga ari 1938 R Próba Panowanie PROVA
Średnia cena 5700 $
Sprzedaży
0 10
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