Główna
Aukcje
Stany Zjednoczone Ameryki
Hans M. F. Schulman
Hans M. F. Schulman
Opis Firmy
Nazwa
Hans M. F. Schulman
Kraj
Stany Zjednoczone Ameryki
Rok Fundacji
1940
Status
Organizacja zamknięta
Aukcje
Okładka
Data
Opis
Lotów
Suma sprzedaży
18 listopada 1965
20 listopada 1965
The Arlow Collection
3107
347,724 $
