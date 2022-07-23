Numismad

Opis Firmy

  • NazwaNumismad
  • Kraj Polska
  • Rok Fundacji
  • StatusOrganizacja zamknięta

Biuro w Warszawie

Biuro w Aqcuarossa

Aukcje

OkładkaDataOpisLotówSuma sprzedaży
14 kwietnia 202315 kwietnia 2023Aukcja 7 1549-
28 stycznia 202329 stycznia 2023Aukcja 6 2473-
12 listopada 2022Aukcja 5 1327-
24 września 202225 września 2022Aukcja 4 130427,904 $
23 lipca 202224 lipca 2022Aukcja 3 128021,296 $