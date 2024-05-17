Bereska Numizmatyka
Opis Firmy
- Nazwa Bereska Numizmatyka
- Kraj Polska
- Rok Fundacji
- Status Organizacja zamknięta
Aukcje
Okładka Data Opis Lotów Suma sprzedaży
19 maja 2021 Aukcja nr 12 98 17,742 $
27 stycznia 2021 Aukcja nr 11 419 36,398 $
16 września 2020 Aukcja nr 10 229 61,849 $
15 kwietnia 2020 Aukcja nr 9 177 52,494 $
18 stycznia 2020 Aukcja nr 8 290 38,220 $
8 września 2019 Aukcja nr 7 212 67,579 $
27 kwietnia 2019 Aukcja nr 6 456 60,481 $
19 stycznia 2019 Aukcja nr 5 174 12,170 $
22 września 2018 Aukcja nr 4 356 35,053 $
7 kwietnia 2018 Aukcja nr 3 488 22,784 $