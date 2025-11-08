Antykwariat Derubeis
Opis Firmy
- NazwaAntykwariat Derubeis
- Kraj Polska
- Rok Fundacji
- StatusOrganizacja operacyjna
- Oficjalna stronahttps://one.bid/ru/auctionslist/Antykwariat-Derubeis
Biuro w Wieliczce
- KrajPolska
- MiastoWieliczka
- Adresul. Wygoda 16
- Telefon +48693550311
- Email kamil.swiderski@derubeis.pl
Aukcje
OkładkaDataOpisLotówSuma sprzedaży
8 listopada 2025II AUKCJA AUTOMATYCZNA ANTYKWARIATU DERUBEIS - 200 LAT KOLEI - PAPIERY WARTOŚCIOWE, KATALOGI, LITERATURA 208Licytacja otwarta