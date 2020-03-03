Italia 500 liras 2001 República
Numismatica Ferrarese
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1181 500 Lire Caravelle 2001 - Ag - Gigante 40 Grading/Status: FDC Notes WORLDWIDE SHIPPING
Coins NB
- Fecha13 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 849 Italy Republic 2001 500 Lire Silver (.835) Rome Mint 11.04g BU KM 98 Schön 97 Y 105 Estimate: 20 EUR
InAsta S.p.A.
- Fecha9 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2102 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG Grading/Status: FDC
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Fecha1 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 334 Repubblica Italiana. 500 lire 2001 "Caravelle". Ag. FDC
Katz Auction
- Fecha18 de mayo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 823 Italy 500 Lire 2001 R KM# 98, N# 2716; Silver 11 g.; Rome Mint; Mintage 100000 pcs.; UNC with full mint luster
InAsta S.p.A.
- Fecha6 de febrero de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 3341 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha27 de junio de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1584 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
InAsta S.p.A.
- Fecha25 de abril de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2747 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
InAsta S.p.A.
- Fecha6 de marzo de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2831 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Fecha28 de diciembre de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 849 Repubblica Italiana. 500 lire 2001. Ag. Proof
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Fecha3 de junio de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 777 500 LIRE 2001 CARAVELLE NC AG. 11 GR. FDC (SIGILLATA GMA)
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Fecha18 de febrero de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1049 500 LIRE 2001 CARAVELLE AG. 11 GR. FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha29 de noviembre de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1866 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha3 de marzo de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2254 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.