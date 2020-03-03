Italia 500 liras 2001 República

Italia 500 liras 2001 República - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1181
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1181 500 Lire Caravelle 2001 - Ag - Gigante 40 Grading/Status: FDC Notes WORLDWIDE SHIPPING
Italia 500 liras 2001 República - Coins NB, E-Auction 31, Lote 849
Coins NB
  • Fecha
    13 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 849 Italy Republic 2001 500 Lire Silver (.835) Rome Mint 11.04g BU KM 98 Schön 97 Y 105 Estimate: 20 EUR
Italia 500 liras 2001 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 2102Italia 500 liras 2001 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 2102
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    9 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2102 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG Grading/Status: FDC
Italia 500 liras 2001 República - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 36, Lote 334
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    1 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 334 Repubblica Italiana. 500 lire 2001 "Caravelle". Ag. FDC
Italia 500 liras 2001 República - Katz Auction, E-Auction 126, Lote 823
Katz Auction
  • Fecha
    18 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 823 Italy 500 Lire 2001 R KM# 98, N# 2716; Silver 11 g.; Rome Mint; Mintage 100000 pcs.; UNC with full mint luster
Italia 500 liras 2001 República - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Lote 3341
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    6 de febrero de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3341 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC
Italia 500 liras 2001 República - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 107, Lote 1584
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    27 de junio de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1584 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Italia 500 liras 2001 República - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 106, Lote 2747
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    25 de abril de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2747 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Italia 500 liras 2001 República - InAsta S.p.A., AUCTION 105, Lote 2831
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    6 de marzo de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2831 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Italia 500 liras 2001 República - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 17, Lote 849
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    28 de diciembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 849 Repubblica Italiana. 500 lire 2001. Ag. Proof
Italia 500 liras 2001 República - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 22, Lote 777
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    3 de junio de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 777 500 LIRE 2001 CARAVELLE NC AG. 11 GR. FDC (SIGILLATA GMA)
Italia 500 liras 2001 República - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 21, Lote 1049
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    18 de febrero de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1049 500 LIRE 2001 CARAVELLE AG. 11 GR. FDC
Italia 500 liras 2001 República - InAsta S.p.A., AUCTION 97 E-Live, Lote 1866
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    29 de noviembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1866 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC
Italia 500 liras 2001 República - InAsta S.p.A., Auction 86 E-Live, Lote 2254
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    3 de marzo de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2254 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
