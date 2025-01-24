Italia 500 liras 1961 República

Italia 500 liras 1961 República - Coins NB, E-Auction 48, Lote 1475
Coins NB
  • Fecha
    24 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1475 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Original luster Silver (.835) Rome Mint 11g UNC Montenegro 01 Estimate: 20 EUR
Italia 500 liras 1961 República - Coins NB, E-Auction 47, Lote 1625
Coins NB
  • Fecha
    10 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1625 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Silver (.835) Rome Mint 11.01g UNC KM 99 Estimate: 20 EUR
Italia 500 liras 1961 República - Coins NB, E-Auction 47, Lote 1626
Coins NB
  • Fecha
    10 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1626 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Silver (.835) Rome Mint 11.1g UNC Montenegro 01 Estimate: 20 EUR
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 719Italia 500 liras 1961 República, Reverso - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 719
Srebrna Uncja
  • Fecha
    1 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 719 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 700Italia 500 liras 1961 República, Reverso - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 700
Srebrna Uncja
  • Fecha
    1 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 700 Włochy, 2x500 Lirów, 1960-61r. Opis pozycji Stan zachowania: 1-/3 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 2x11g, ø 29.3mm
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2984Italia 500 liras 1961 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2984
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2984 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 1961 - Centenario Mont. 3 AG Grading/Status: FDC
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2985Italia 500 liras 1961 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2985
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2985 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 1961 - Centenario Mont. 3 AG Grading/Status: FDC
Italia 500 liras 1961 República - Cayón Subastas, Subasta electronica 431, Lote 3636
Cayón Subastas
  • Fecha
    9 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3636 ITALIA. Unificación italiana 1861. 500 liras. 1961. Cuadriga. K99 (30$). Rayitas. EBC, brillo original
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - Srebrna Uncja, Dziesiąta Polska Aukcja Stakerska , Lote 847Italia 500 liras 1961 República, Reverso - Srebrna Uncja, Dziesiąta Polska Aukcja Stakerska , Lote 847
Srebrna Uncja
  • Fecha
    12 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 847 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Italia 500 liras 1961 República - Klondike Auction , Auction 54, Lote 271
Klondike Auction
  • Fecha
    25 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 271 Italy 500 Lire 1961 R KM-99; Silver (.835), 11.0 g.; UNC
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - Pesek Auctions, #23 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lote 369Italia 500 liras 1961 República, Reverso - Pesek Auctions, #23 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lote 369
Pesek Auctions
  • Fecha
    19 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 369 Watykan, 500 lirów 1961-1970 Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Kategoria : Watykan Kraj/region : Watykan Władca/Obszar : Paweł VI. Nominał : 500 lirów Rok : 1961-1970 Waga : 33,107 g Materiał : Srebro Klasa : aUNC Opis : Dodano 500 Lire 1961, Łącznie 3szt.
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, Aukcja Tematyczna Nr.22 , Lote 4342Italia 500 liras 1961 República, Reverso - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, Aukcja Tematyczna Nr.22 , Lote 4342
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  • Fecha
    27 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 4342 Włochy, 500 Lirów Rzym 1961 R - Zjednoczenie Włoch Opis pozycji Stan zachowania: -1 help Literatura: KM 99 Emisja wybita z okazji setnej rocznicy zjednoczenia Włoch. Srebro próby '835'.
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lote 850Italia 500 liras 1961 República, Reverso - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lote 850
Srebrna Uncja
  • Fecha
    24 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 850 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lote 851Italia 500 liras 1961 República, Reverso - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lote 851
Srebrna Uncja
  • Fecha
    24 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 851 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Lote 3879Italia 500 liras 1961 República, Reverso - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Lote 3879
NUMMUS Olomouc
  • Fecha
    5 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3879 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: UNC/UNC 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Lote 3878Italia 500 liras 1961 República, Reverso - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Lote 3878
NUMMUS Olomouc
  • Fecha
    5 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3878 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: XF/XF 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Lote 3880Italia 500 liras 1961 República, Reverso - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Lote 3880
NUMMUS Olomouc
  • Fecha
    5 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3880 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: UNC/UNC 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Italia 500 liras 1961 República - Numismática Leilões, Auction 99, Lote 300
Numismática Leilões
  • Fecha
    27 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 300 Italy - 500 Lire 1961 R AR. 500 Lire 1961 R. KM 99. BELA EF Estimate: 5 - 20 EUR
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Lote 449Italia 500 liras 1961 República, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Lote 449
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    15 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 449 Repubblica Italiana lire 500 centenario 1961 falso d'epoca
Italia 500 liras 1961 República, Anverso - Srebrna Uncja, Ósma Polska Aukcja Stakerska , Lote 698Italia 500 liras 1961 República, Reverso - Srebrna Uncja, Ósma Polska Aukcja Stakerska , Lote 698
Srebrna Uncja
  • Fecha
    24 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 698 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
