Italia 50 liras 1936 Víctor Manuel III
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida5767 $
Lote 1487 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 50 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo - gr. 4,39 - Molto rara - Praticamente FDC (Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661)
Nomisma Aste
- Fecha22 de noviembre de 2025
- Precio de salida16148 $
Grading/Status: SPL-FDC
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 498 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946. Lotto di due monete.VIDEO100 lire 1936/A. XIV. Impero. Testa nuda del sovrano a d. R/ Figura intera di littore rivolto a s., con vittoria alata e fascio littorio. Gig. 13. Pag. 650. Molto raro. g. 8,78. Diam. mm. 23,64. Oro. q.FDC - 50 Lire 1936. Impero. Testa del Re a s. R/ Insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo. Gig. 24. Molto raro. g. 4,39. Diam. mm. 20,63. Oro. FDC
Editions V. GADOURY
- Fecha4 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1886 50 Lire Impero PROVA (Pattern), Roma, 1936 R, An XIV, AU 4.4 g. 20.5 mm Ref : Luppino PP130 (R4), Pagani PP nr. 171 pag. 31, Simonetti nr. 33/1 pag. 95 Grading : NGC MS 63 Conservation : presque FDC. Rarissime
Scuotto Numismatica & ...
- Fecha20 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 495 Regno d'Italia. Vittorio emanuele III (1900-1943). 50 Lire 1936 (Impero). Au gr. 4,4. Gigante 24. RR Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 3610 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1071 AU Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Fecha5 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1896 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV Prova - Nomisma P 11 (indicato R/4) AU RRRR In slab NGC MS 63 6143990-001 Grading/Status: MS 63
Nomisma Spa
- Fecha5 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1898 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1071 AU RRR Insignificante colpetto al ciglio del D/ Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Fecha5 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1899 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1071 AU RRR In slab NGC MS 64 cod. 8213607-001 Grading/Status: MS 64
Bolaffi S.p.A.
- Fecha5 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1575 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo - gr. 4,40 - Molto rara - FDC (Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha5 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1573 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo - gr. 4,39 - Molto rara - Praticamente FDC (Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha5 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1574 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo - Molto rara - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661)
Cambi Aste
- Fecha28 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 518 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 Lire 1936. Impero.Testa del Re a s. R/ Insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo. Gig. 24. Molto rara. g. 4,40. Diam. mm. 20,58. Oro. Lievi graffietti e segni di contatto, colpetto. SPL/FDC VIDEO
Varesi
- Fecha6 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 671 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Lire 1936 XIV "Impero", Roma MIR 1119a Pagani 650 Au 4,40 g 21 mm RR • Tiratura ufficiale di soli 790 esemplari ! q.FDC
Varesi
- Fecha6 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 675 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Lire 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 171 Mont. 79 Luppino PP130 Au RRRR • Ex collezione Odescalchi di Roma, asta Finarte 448 del 18/10/1983 FDC
Nomisma Spa
- Fecha10 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 865 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV Prova - Nomisma P 11 (indicato R/4) AU RRRR In slab PCGS SP62 cod. 480444.62/40602564 Grading/Status: SP 62
Nomisma Spa
- Fecha10 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 863 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 e 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1059 e 1071 AU RRR Lotto di due monete Grading/Status: qFDC-FDC
Heritage Auctions
- Fecha21 de enero de 2025
- Precio de salida—
- Precio de venta
Lote 34719 Vittorio Emanuele III gold 50 Lire Anno XIV 1936-R MS64 NGC, Rome mint, KM82, Fr-37, Pag-661 (R2), MIR-1124a. A scarce Italian issue, which saw a total production limited to only 790 examples. A commendable selection from this later-date pre-war gold issue approaching the peak of the certified population. From the Robert C. Pickett Collection Metal: Gold Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Heritage Auctions
- Fecha21 de enero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Bertolami Fine Art
- Fecha12 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 721 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1946). 50 Lire 1936 "Impero". PROVA. Au (4,41 g; 20,4 mm) Gig. P11. FDC. Conservazione eccezione, esemplare di grande prestigio e rarità.