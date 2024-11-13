Italia 50 liras 1933 Víctor Manuel III
San Martino
- Fecha6 de diciembre de 2025
- Precio de salida692 $
Lote 267 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Lire "Prora", 1933-XI, Au, gr. 4,4, R, Gig. 23 Grading/Status: qFDC/FDC
Nomisma Aste
- Fecha22 de noviembre de 2025
- Precio de salida577 $
Lote 748 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1933 An. XI - Nomisma 1070 AU R Periziata da Numismatica Lago Maggiore come "FDC". Grading/Status: SPL-FDC
Roccaro Collezioni
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 158 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 50 lire 1933 A.XI, littore, Au, grammi 4,40 Rif. Gig. 23 - Rarità R Grading/Status: BB+
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 306 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Lire 1933 XI Littore Pag. 660; Mont. 40 RR (AU g. 4,39) Grading/Status: SPL+
Nomisma Spa
- Fecha5 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1894 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 e 50 Lire 1933 A. XI - Nomisma 1058, 1070 AU RR Lotto di due monete, colpetto al bordo e minimi graffietti da pulizia nel 100 lire Grading/Status: qFDC-FDC
Thesaurus s.r.l.
- Fecha11 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 866 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 50 LIRE - Anno 1933 E.F.XI - Littore - D/Busto a s. R/Littore con fascio a d. - Au - P.659 MOLTO RARA FDC
Bolaffi S.p.A.
- Fecha5 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1544 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Littore 1933 Anno XI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,39 - q.FDC (Bol. n. R70) (Gig. n. 23) (Mont. n. 40) (Pag. n. 660)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha5 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1546 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Littore 1933 Anno XI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,40 - q.FDC (Bol. n. R70) (Gig. n. 23) (Mont. n. 40) (Pag. n. 660)
Cambi Aste
- Fecha28 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 516 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 Lire 1933/A. XI. Littore.Busto a s. R/ Littore avanza verso d. con un fascio littorio sulla spalla. Gig. 23. Rara. (g. 4,40). Diam. mm. 20,50. Oro. Graffietti e lievi segni di contatto. Migliore di SPLSigillata Emilio Tevere (SPL/FDC)
Cambi Aste
- Fecha28 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 517 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 Lire 1933/A. XI. Littore.Busto a s. R/ Littore avanza verso d. con un fascio littorio sulla spalla. Gig. 23. Rara. g. 4,40. Diam. mm. 20,60. Oro. SPL
SINCONA AG
- Fecha26 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1642 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 50 Lire 1933 / Anno XI R, Roma. 4.40 g. Mont. 40 (R2). Pagani 660. Fr. 34. Selten. Nur 6'463 Exemplare geprägt / Rare. Only 6,463 pieces struck. Vorzüglich / Extremely Fine. (~€ 315/USD 340)
Varesi
- Fecha6 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 669 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Lire 1933 XI "Littore", Roma MIR 1123d Pagani 660 Au 4,40 g 20 mm R q.FDC
Aurora Numismatica
- Fecha18 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 248 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 50 Lire 1933, Rara Au 20,5 mm, 4,4 g, in Slab NGC MS63
InAsta S.p.A.
- Fecha9 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1865 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Lire 1933 XI Littore Pag. 660; Mont. 40 RR (AU g. 4,44) Grading/Status: SPL+
Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
- Fecha9 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1404 ITALIEN, Vittorio Emanuele III., 1900-1946, 50 Lire 1933 XI R, Rom. 4,41g.ITALIEN, Vittorio Emanuele III., 1900-1946, 50 Lire 1933 XI R, Rom. 4,41g. Ware ist MwSt-befreit VAT tax free GOLD, st KM Y.71; Frbg.34
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
- Fecha2 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2638 ITALIEN, KÖNIGREICH ITALIEN Victor Emanuel III., 1900-1946. 50 Lire 1933/XI R, Rom. 3,96 g Feingold. Fb. 34; Pagani 660; Schl. 115. GOLD. R Vorzüglich +
Bolaffi S.p.A.
- Fecha28 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1326 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Littore 1933 Anno XI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,40 - q.FDC (Bol. n. R70) (Gig. n. 23) (Mont. n. 40) (Pag. n. 660)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha28 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1325 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Littore 1933 Anno XI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,37 - q.FDC (Bol. n. R70) (Gig. n. 23) (Mont. n. 40) (Pag. n. 660)
Varesi
- Fecha18 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 291 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Lire 1933, XI EF , R, Roma Pagani 660 MIR 1123d Au • Minimi hairlines FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha13 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 731 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 50 Lire 1933 a. XI Roma, Littore. Au Dr. Testa scoperta del sovrano con collare, rivolta a s. Rv. Figura intera di littore rivolto a d. con fascio littorio. Pag. 660; Gig. 23. Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: Romagnoli (diritto); incisore: A. Motti (diritto).