Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III

Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 131, Lote 2351
  • Fecha
    26 de junio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2351 Italy 50 Centesimi 1943 (XXI) R KM# 76b, N# 2278; Acmonital (ferritic); Vittorio Emanuele III; Rome Mint 118000 pcs; AUNC-
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Lote 1014
Nomisma Spa
  • Fecha
    26 de octubre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1014 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillata FDC da Roberto Pedoni FDC.
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Lote 803
Nomisma Spa
  • Fecha
    27 de noviembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 803 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Lote 804
Nomisma Spa
  • Fecha
    27 de noviembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 804 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Lote 1082
Nomisma Spa
  • Fecha
    22 de julio de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Lote 1084
Nomisma Spa
  • Fecha
    22 de julio de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1084 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Lote 1083
Nomisma Spa
  • Fecha
    22 de julio de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1083 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Lote 391
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    27 de diciembre de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 391 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 50 Centesimi 1943 Anno XXI "Impero" - Gig. 188 - R - Ni FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Lote 472
Numismatica Scaligera S.N.C.
  • Fecha
    5 de diciembre de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 472 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Centesimi 1943 - Gig. 188 R qFDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Lote 1489
Nomisma Spa
  • Fecha
    3 de junio de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1489 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC.
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, Auction 58, Lote 2094
Nomisma Spa
  • Fecha
    6 de noviembre de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2094 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - VL Nummus, FLOOR AUCTION 10, Lote 835
VL Nummus
  • Fecha
    9 de septiembre de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 835 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Montenegro 271. 6.00 g. R Unc
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Lote 1579
Wannenes Art Auction
  • Fecha
    16 de mayo de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1579 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. FDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Lote 1578
Wannenes Art Auction
  • Fecha
    16 de mayo de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1578 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. SPL/SPL+. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Lote 1580
Wannenes Art Auction
  • Fecha
    16 de mayo de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1580 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. qFDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - VL Nummus, E-Live Auction 8, Lote 2502
VL Nummus
  • Fecha
    10 de marzo de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2502 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Pagani 826. 5.91 g. R A.Unc
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III, Anverso - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Lote 1885Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III, Reverso - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Lote 1885
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Fecha
    14 de noviembre de 2017
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1885 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,91 R Grading/Status: Q.FDC
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III, Anverso - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Lote 1886Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III, Reverso - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Lote 1886
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Fecha
    14 de noviembre de 2017
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1886 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,98 R Grading/Status: Q.FDC
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Varesi, Augustus Collection, Lote 561
Varesi
  • Fecha
    24 de febrero de 2016
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 561 SAVOIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 XXI Roma. Pag. 826 MIR 1151j Ac Rara q.FDC
Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, Auction 48, Lote 1728
Nomisma Spa
  • Fecha
    26 de octubre de 2013
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1728 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Pag. 826; Mont. 271 AC R FDC
