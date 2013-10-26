Italia 50 centesimi 1943 Víctor Manuel III
Katz Auction
- Fecha26 de junio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2351 Italy 50 Centesimi 1943 (XXI) R KM# 76b, N# 2278; Acmonital (ferritic); Vittorio Emanuele III; Rome Mint 118000 pcs; AUNC-
Nomisma Spa
- Fecha26 de octubre de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1014 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillata FDC da Roberto Pedoni FDC.
Nomisma Spa
- Fecha27 de noviembre de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 803 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Fecha27 de noviembre de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 804 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Fecha22 de julio de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Fecha22 de julio de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1084 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Fecha22 de julio de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1083 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Numismatica Ferrarese
- Fecha27 de diciembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 391 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 50 Centesimi 1943 Anno XXI "Impero" - Gig. 188 - R - Ni FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please read carefully our Sale Conditions HERE.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Fecha5 de diciembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 472 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Centesimi 1943 - Gig. 188 R qFDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Nomisma Spa
- Fecha3 de junio de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1489 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC.
Nomisma Spa
- Fecha6 de noviembre de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2094 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
VL Nummus
- Fecha9 de septiembre de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 835 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Montenegro 271. 6.00 g. R Unc
Wannenes Art Auction
- Fecha16 de mayo de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1579 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. FDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Wannenes Art Auction
- Fecha16 de mayo de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1578 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. SPL/SPL+. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Wannenes Art Auction
- Fecha16 de mayo de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1580 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. qFDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
VL Nummus
- Fecha10 de marzo de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2502 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Pagani 826. 5.91 g. R A.Unc
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- Fecha14 de noviembre de 2017
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1885 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,91 R Grading/Status: Q.FDC
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- Fecha14 de noviembre de 2017
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1886 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,98 R Grading/Status: Q.FDC
Varesi
- Fecha24 de febrero de 2016
- Precio de salida—
- Precio de venta
Lote 561 SAVOIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 XXI Roma. Pag. 826 MIR 1151j Ac Rara q.FDC
Nomisma Spa
- Fecha26 de octubre de 2013
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1728 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Pag. 826; Mont. 271 AC R FDC