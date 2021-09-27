Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III

Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III, Anverso - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lote 1031Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III, Reverso - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lote 1031
Istra Numizmatika
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1031 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 50 Centesimi 1921, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 166 Zwykła krawędź. Ni. 6,00 g
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Lote 676
Savoca Numismatik
  • Fecha
    21 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 676 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Lote 674
Savoca Numismatik
  • Fecha
    21 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 674 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Lote 675
Savoca Numismatik
  • Fecha
    21 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 675 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Numismática Leilões, Auction 99, Lote 299
Numismática Leilões
  • Fecha
    27 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 299 Italy - 50 Centesimi 1921 R N. 50 Centesimi 1921 R. KM 61.2. MBC+ Almost EF Estimate: 3 - 10 EUR
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5099Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5099
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 5099 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1921 R - Nomisma 1238 NI In slab NGC AU 50 cod. 2750370-004 Grading/Status: AU 50
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 258 | Blue, Lote 1049
Savoca Numismatik
  • Fecha
    8 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1049 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Extremely Fine
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Lote 1087
Savoca Numismatik
  • Fecha
    22 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1087 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6,05 g Very Fine
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Lote 1991
Katz Auction
  • Fecha
    14 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1991 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Numismática Leilões, Auction 94, Lote 1091
Numismática Leilões
  • Fecha
    27 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1091 Italy - 50 Centesimi 1921 R N. 50 Centesimi 1921 R. KM 61.2. MBC+ 5 Estimate: 5 - 10 EUR
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 138, Lote 1805
Katz Auction
  • Fecha
    27 de septiembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1805 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with full mint luster
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Lote 1786
Katz Auction
  • Fecha
    28 de agosto de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1786 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 123, Lote 867
Katz Auction
  • Fecha
    27 de abril de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 867 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Numis Arena, Auction 1, Lote 623
Numis Arena
  • Fecha
    28 de octubre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 623 Title 50 Centesimi 1921 Description XF-AU Year 1921 Country Italy Denomination 0.50 Weight 5.50 Diameter 23.90 Metal Nickel Catalogue KM Catalogue Number 61.00
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 94, Lote 1198
Katz Auction
  • Fecha
    30 de agosto de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1198 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, N# 2395; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with few hairlines
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - BAC Numismatics, Auktion 44, Lote 891
BAC Numismatics
  • Fecha
    13 de diciembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 891 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - BAC Numismatics, Auktion 40, Lote 897
BAC Numismatics
  • Fecha
    5 de julio de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 897 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Editions V. GADOURY, Online Auction 34, Lote 263
Editions V. GADOURY
  • Fecha
    21 de abril de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 263 Italie, Savoia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 50 Centimes 1921, AG 5,93 g., FDC.
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - BAC Numismatics, Auktion 36, Lote 916
BAC Numismatics
  • Fecha
    1 de marzo de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 916 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Lote 760
Nomisma Spa
  • Fecha
    27 de septiembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 760 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1921 L - Nomisma 1237 NI qFDC.
