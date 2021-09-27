Italia 50 centesimi 1921 Víctor Manuel III
Istra Numizmatika
13 de septiembre de 2025
Lote 1031 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 50 Centesimi 1921, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 166 Zwykła krawędź. Ni. 6,00 g
Savoca Numismatik
21 de junio de 2025
Lote 676 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
21 de junio de 2025
Lote 674 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
21 de junio de 2025
Lote 675 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Numismática Leilões
27 de marzo de 2025
Lote 299 Italy - 50 Centesimi 1921 R N. 50 Centesimi 1921 R. KM 61.2. MBC+ Almost EF Estimate: 3 - 10 EUR
Nomisma Spa
12 de marzo de 2025
Lote 5099 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1921 R - Nomisma 1238 NI In slab NGC AU 50 cod. 2750370-004 Grading/Status: AU 50
Savoca Numismatik
8 de marzo de 2025
Lote 1049 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
22 de febrero de 2025
Lote 1087 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6,05 g Very Fine
Katz Auction
14 de diciembre de 2024
Lote 1991 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Numismática Leilões
27 de noviembre de 2024
Lote 1091 Italy - 50 Centesimi 1921 R N. 50 Centesimi 1921 R. KM 61.2. MBC+ 5 Estimate: 5 - 10 EUR
Katz Auction
27 de septiembre de 2024
Lote 1805 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with full mint luster
Katz Auction
28 de agosto de 2024
Lote 1786 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Katz Auction
27 de abril de 2024
Lote 867 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Numis Arena
28 de octubre de 2023
Lote 623 Title 50 Centesimi 1921 Description XF-AU Year 1921 Country Italy Denomination 0.50 Weight 5.50 Diameter 23.90 Metal Nickel Catalogue KM Catalogue Number 61.00
Katz Auction
30 de agosto de 2023
Lote 1198 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, N# 2395; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with few hairlines
BAC Numismatics
13 de diciembre de 2022
Lote 891 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
BAC Numismatics
5 de julio de 2022
Lote 897 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
Editions V. GADOURY
21 de abril de 2022
Lote 263 Italie, Savoia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 50 Centimes 1921, AG 5,93 g., FDC.
BAC Numismatics
1 de marzo de 2022
Lote 916 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
Nomisma Spa
27 de septiembre de 2021
Lote 760 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1921 L - Nomisma 1237 NI qFDC.