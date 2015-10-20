Italia 50 centesimi 1861 Víctor Manuel II
Nomisma Spa
- Fecha29 de julio de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 910 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F - Nomisma 919 AG RR qBB.
Nomisma Spa
- Fecha18 de diciembre de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 586 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F - Nomisma 919 AG RR qBB.
Nomisma Spa
- Fecha18 de junio de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 567 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F - Nomisma 919 AG RR qBB.
Nomisma Spa
- Fecha14 de mayo de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1781 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F - Nomisma 919 AG RR BB
Wannenes Art Auction
- Fecha16 de mayo de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1431 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II. 50 CENTESIMI STEMMA 1861 Torino. Argento, 2,40 gr, 18 mm, BB+. Ex Varesi 59. Estremamente Rara. D: VITTORIO EMANUELE II Testa del Re a destra- sotto il collo FERRARIS, in basso millesimo. R: REGNO D'ITALIA Stemma del casato Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata, tra rami di alloro. In basso il valore e il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 522. Gigante 71. Montenegro 209
Wannenes Art Auction
- Fecha16 de mayo de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1430 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II. 50 CENTESIMI STEMMA 1861 Firenze. Argento, 2,50 gr, 18 mm, BB+. Molto rara. D: VITTORIO EMANUELE II Testa del Re a destra- sotto il collo FERRARIS, in basso millesimo. R: REGNO D'ITALIA Stemma del casato Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata, tra rami di alloro. In basso il valore e il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 520. Gigante 70. Montenegro 211
Nomisma Spa
- Fecha20 de octubre de 2015
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1929 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F – Pag. 520; Mont. 211 AG RR SPL/SPL+