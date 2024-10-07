Italia 5 liras 1969 República

Italia 5 liras 1969 República, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2116Italia 5 liras 1969 República, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2116
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    35 $
Lote 2116 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 5 Lire 1969 - Gig. 291a IT R/ 1 rovesciato. Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1469Italia 5 liras 1969 República, Reverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1469
Sima Srl
  • Fecha
    25 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1469 REPUBBLICA ITALIANA (1946-2001) Monetazione in Lire - 5 Lire delfino 1969 1 rovesciato NC Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - Dom Aukcyjny Numimarket.pl, eAukcja 9 - 3 dniowa , Lote 2079Italia 5 liras 1969 República, Reverso - Dom Aukcyjny Numimarket.pl, eAukcja 9 - 3 dniowa , Lote 2079
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
  • Fecha
    21 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2079 Włochy, 5 lirów 1969, odwrócone 1 w dacie Opis pozycji Stan zachowania: 1
Italia 5 liras 1969 República - Numismatica Italia, Auction 2, Lote 364
Numismatica Italia
  • Fecha
    11 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 364 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 5 Lire dolphin - 1 of 1969 reversed OBVERSE : REPUBBLICA·ITALIANA - / Rudder REVERSE : - / Value 5 - right R // 1969 - below dolphin (1 reversed) Date : 1969 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 20,22 Weight [g] : 1,01 Rarity : NC Conservation : UNC Bibliographical references : KM 92, Gig. 291a INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta E109, l2481, 14/11/2023 - UNC - 34 (Hammer Price) NOTES :
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 2222Italia 5 liras 1969 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 2222
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2222 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2716Italia 5 liras 1969 República, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2716
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2716 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Sigillata Ferdinando Cristiano Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato - Sigillata Ferdinando Cristiano
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2717Italia 5 liras 1969 República, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2717
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2717 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 648Italia 5 liras 1969 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 648
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 648 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1969 cifra 1 capovolto. IT. Gig.291a. NC Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2558Italia 5 liras 1969 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2558
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2558 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato (Artefatta) Grading/Status: SPL Notes 1 della data rovesciato (Artefatta) -
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2557Italia 5 liras 1969 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2557
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2557 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2556Italia 5 liras 1969 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2556
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2556 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 814Italia 5 liras 1969 República, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 814
Nomisma Aste
  • Fecha
    11 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 814 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) Lotto di tre monete di cui due da 5 Lire anni 1956 e 1969 e una moneta da 2 Lire 1958 Grading/Status: Da esaminare
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 7, Lote 565Italia 5 liras 1969 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 7, Lote 565
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    12 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 565 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1969. Cifra 1 rovesciata. IT. Gig.291a. R Periziata Marco Esposito FDC Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1969 República - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 36, Lote 331
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    1 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 331 Repubblica Italiana. 5 Lire 1969 "1 rovesciato". qFDC
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - Sima Srl, Auction 4, Lote 647Italia 5 liras 1969 República, Reverso - Sima Srl, Auction 4, Lote 647
Sima Srl
  • Fecha
    18 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 647 REPUBBLICA ITALIANA - Monetazione in Lire (1946-2001) 5 Lire Delfino 1969 (1 rovesciato) Gig. 291a NC Italma Periziata Riccardo Rossi FDC Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 4060Italia 5 liras 1969 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 4060
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 4060 Raccolta di falsi da studio - Restrike collection - Falsi-Restrike (da studio, moderni, ecc.) - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 (IT g. 1)1 della data rovesciato Grading/Status: SPL Notes 1 della data rovesciato -
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2803Italia 5 liras 1969 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2803
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2803 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2802Italia 5 liras 1969 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2802
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2802 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2801Italia 5 liras 1969 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2801
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2801 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Italia 5 liras 1969 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2799Italia 5 liras 1969 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2799
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2799 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
