Italia 5 liras 1956 República

Italia 5 liras 1956 República - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 901
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    46 $
Lote 901 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 5 - Anno 1956 - D/Timone con intorno REPVBBLICA ITALIANA R/Nel campo il delfino a d. con sopra il valore 5 e a d. la data - It - P. 2361 RARA BB
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2293Italia 5 liras 1956 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2293
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    46 $
Lote 2293 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2295Italia 5 liras 1956 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2295
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    35 $
Lote 2295 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: qBB
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2296Italia 5 liras 1956 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2296
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    29 $
Lote 2296 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Sigillata La Numismatica di Brescia senza conservazione Grading/Status: meglio di MB Notes Sigillata La Numismatica di Brescia senza conservazione
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2297Italia 5 liras 1956 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2297
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    17 $
Lote 2297 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: MB
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2294Italia 5 liras 1956 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2294
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    46 $
Lote 2294 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Sigillata Egidio Ranieri senza conservazione Grading/Status: BB Notes Sigillata Egidio Ranieri senza conservazione
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2356Italia 5 liras 1956 República, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2356
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2356 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 5 Lire 1956 - IT RR Leggermente lucidata Grading/Status: qBB-BB
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lote 747Italia 5 liras 1956 República, Reverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lote 747
Numismatica Raponi
  • Fecha
    16 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 747 Repubblica Italiana. 1956 lire 5 It. Gig., 287. Molto rara. Grading/Status: BB/SPL
Italia 5 liras 1956 República - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lote 676
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 676 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 5 Lire 1956 Delfino. It Dr. Timone di nave, con barra manuale a d. Rv. Un delfino verso d., sopra, valore. Gig. 287. Rara. Grading/Status: q. FDC
Italia 5 liras 1956 República - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lote 452
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 452 Repubblica Italiana. 5 Lire 1956-R, Roma. Delfino. IT. Timone di nave. R/ Delfino. Gigante 287. R2. MB
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 317Italia 5 liras 1956 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 317
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 317 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1956. IT. Gig.287. Sigillata Alberto Varesi MB. Grading/Status: MB Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 758Italia 5 liras 1956 República, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 758
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 758 5 Lire Delfino 1956. It. Peso gr. 0,96. Gig. 287. BB+. RR. Grading/Status: BB+ Material It
Italia 5 liras 1956 República - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1198
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1198 5 Lire Delfino 1956 - It - RARA - Gigante 287 Grading/Status: MB/qBB Notes WORLDWIDE SHIPPING
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 3053Italia 5 liras 1956 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 3053
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3053 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Segnetti Grading/Status: BB Notes Segnetti
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3681Italia 5 liras 1956 República, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3681
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3681 Repubblica Italiana - 5 Lire 1956 - IT Grading/Status: qBB
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 3054Italia 5 liras 1956 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 3054
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3054 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 3055Italia 5 liras 1956 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 3055
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3055 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Italia 5 liras 1956 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 3059Italia 5 liras 1956 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 3059
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3059 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: meglio di MB
Italia 5 liras 1956 República - Aphrodite Art Coins, Auction 35, Lote 840
Aphrodite Art Coins
  • Fecha
    27 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 840 Italy, Republic. 5 Lire 1956 EN RR Mont. 8 BB RR
Italia 5 liras 1956 República - Numismatica Italia, Auction 2, Lote 362
Numismatica Italia
  • Fecha
    11 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 362 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 5 Lire dolphin - FALSE OBVERSE : REPUBBLICA·ITALIANA - / Rudder REVERSE : - / Value 5 - right R // 1956 - below dolphin Date : 1956 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 20,28 Weight [g] : 0,98 Rarity : R Conservation : aVF Bibliographical references : KM 92, Gig. 287 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta A91, l1891, 15/12/2020 - aVF - 39 (Hammer Price) NOTES : harilnes
