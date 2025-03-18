Italia 5 liras 1946 República

Italia 5 liras 1946 República - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 898
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    173 $
Lote 898 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 5 - Anno 1946 -D/Testa muliebre con fiaccola a d. REPVBBLICA ITALIANA R/Grappolo d'uva - It (Al) - KM 89 - P.2351 MOLTO RARA SPL/qFDC
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2288Italia 5 liras 1946 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2288
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    415 $
Lote 2288 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1946 Mont. 3 RR IT Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 3319Italia 5 liras 1946 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 3319
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    12 $
Lote 3319 Raccolta di falsi da studio - Restrike collection - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1946 (IT g. 2,42) Grading/Status: BB+
Italia 5 liras 1946 República - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lote 670
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 670 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 5 Lire 1946 PROVA. It gr. 2,52 Dr. Semibusto della Libertà, con fiaccola a d. Rv. Grappolo d’uva tra valore e data.; a d., PROVA. P.P. 727; Luppino PP629; Gig. P15. Rarissimo. Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 313Italia 5 liras 1946 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 313
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 313 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1948. IT. Gig.279. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 314Italia 5 liras 1946 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 314
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 314 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1949. IT. Gig.280. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 312Italia 5 liras 1946 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 312
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 312 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1946. IT. Gig.277. R Punti di corrosione nel campo del R/. Sigillata Antonio Rennella " punti di corrosione" SPL+. Grading/Status: SPL+ Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 315Italia 5 liras 1946 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 315
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 315 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1950. IT. Gig.281. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 316Italia 5 liras 1946 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 316
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 316 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1950. IT. Gig.281. Sigillata Antonio Rennella FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1946 República - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 21, Lote 152
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    12 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 152 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. Curiosità o difetto di conio su 5 Lire 1949. Italma Dr. Testa muliebre a d. Rv. Grappolo d’uva, con indicazione di valore e data. Cfr. Gig. 280. Grading/Status: SPL
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 383Italia 5 liras 1946 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 383
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 383 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1946 Mont. 3 RR IT Sigillata Piero Rollero Grading/Status: FDC Notes Sigillata Piero Rollero
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1988Italia 5 liras 1946 República, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1988
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1988 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 5 Lire 1947 - Gig. 278 IT RR Un insignificante graffietto al R/ Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1946 República - Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, eLive Auction 87, Lote 6674
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
  • Fecha
    20 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 6674 ITALIEN, KÖNIGREICH ITALIEN Republik Italien seit 1946. 5 Lire 1946 R, Rom. 2,51 g. Aluminium. Pagani 2351. R Vorzüglich
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 553Italia 5 liras 1946 República, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 553
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 553 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1946 Mont. 3 RR IT Sigillata Marco Esposito Grading/Status: SPL-FDC Notes Sigillata Marco Esposito
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2702Italia 5 liras 1946 República, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2702
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2702 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1946 Mont. 3 RR IT Grading/Status: SPL+
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 647Italia 5 liras 1946 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 647
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 647 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1950. IT. Gig.281. Sigillato Riccardo Paolucci FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 645Italia 5 liras 1946 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 645
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 645 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1948. IT. Gig.279. Sigillato Riccardo Paolucci FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1946 República, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 646Italia 5 liras 1946 República, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 646
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 646 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1949. IT. Gig.280. Sigillato Riccardo Paolucci FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1946 República - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 370
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 370 Repubblica Italiana, Monetazione in Lire (1946-2001), 5 Lire 1946 Prova, RRR It 26,7 mm, 2,5 g, periziata SPL+ da A. Bazzoni
Italia 5 liras 1946 República - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 372
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 372 Repubblica Italiana, Monetazione in Lire (1946-2001), 5 Lire 1946, RR It 26,7 mm, 2,5 g, in Slab NGC MS65 Top Pop (cert. 6635679018)
