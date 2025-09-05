Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III
Nomisma Aste
- Fecha15 de diciembre de 2025
- Precio de salida23 $
Lote 2054 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1144 AG Grading/Status: BB-SPL
Nomisma Aste
- Fecha15 de diciembre de 2025
- Precio de salida46 $
Lote 2053 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1144 AG Graffietti. Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida46 $
Lote 1855 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Grading/Status: SPL-FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida28 $
Lote 1856 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Colpetti Grading/Status: SPL Notes Colpetti
Nomisma Spa
- Fecha17 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2262 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 - Nomisma 1144 AG Colpo al bordo Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Fecha17 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2261 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 - Nomisma 1144 AG Sigillata FDC da Massimo Filisina Grading/Status: FDC
ACM Aste srl
- Fecha19 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 695 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 Lire 1936 Famiglia. Ag. Gig.83. Peso gr 5,00. Diametro mm. 22,50. SPL. Patina. Grading/Status: SPL Material Ag
Istra Numizmatika
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1024 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 lirów 1936, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 83 Rok XIV. Ag.835 5,00 g
Roccaro Collezioni
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 169 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB+
Roccaro Collezioni
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 172 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag, colpi al bordo Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB+
Numismatica Ferrarese
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1559 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Lotto di 3 monete: 10 Lire Biga 1927 Ag - 5 Lire Impero 1936 XIV Ag Gigante 83 - 5 Lire Aquilotto 1927 Ag Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1100 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire Impero 1936 XIV - Ag - Gigante 83 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Roccaro Collezioni
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 170 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2614 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 e 1937 Fecondità Pag. 719 e 720; Mont. 133 e 134 R AG Grading/Status: BB÷SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2612 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 e 1937 Fecondità Pag. 719 e 720; Mont. 133 e 134 R AG Grading/Status: med. SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2615 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Colpetto al ciglio Grading/Status: qFDC Notes Colpetto al ciglio
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2616 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Patinata Grading/Status: SPL+ Notes Patinata
Artemide Aste s.r.l.
- Fecha6 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 945 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1936 A. XIV. Pag. (decimali) 719; MIR (Savoia) 1138a. AG. 4.99 g. 23.5 mm. Patina riposata. Bel BB.
Artemide Aste s.r.l.
- Fecha6 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 952 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete: 10 lire 1936, 5 lire 1936, 5 lire 1937. AG.
Nomisma Spa
- Fecha5 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1942 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 Prova - Nomisma P33 AG (5,00) RRR Grading/Status: FDC