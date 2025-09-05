Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III

Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2054Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2054
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    23 $
Lote 2054 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1144 AG Grading/Status: BB-SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2053Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2053
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    46 $
Lote 2053 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1144 AG Graffietti. Grading/Status: qFDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1855Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1855
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    46 $
Lote 1855 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Grading/Status: SPL-FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1856Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1856
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    28 $
Lote 1856 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Colpetti Grading/Status: SPL Notes Colpetti
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2262Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2262
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2262 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 - Nomisma 1144 AG Colpo al bordo Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2261Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2261
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2261 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 - Nomisma 1144 AG Sigillata FDC da Massimo Filisina Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 695Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 695
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 695 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 Lire 1936 Famiglia. Ag. Gig.83. Peso gr 5,00. Diametro mm. 22,50. SPL. Patina. Grading/Status: SPL Material Ag
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lote 1024Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lote 1024
Istra Numizmatika
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1024 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 lirów 1936, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 83 Rok XIV. Ag.835 5,00 g
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lote 169Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lote 169
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 169 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lote 172Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lote 172
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 172 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag, colpi al bordo Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1559
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1559 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Lotto di 3 monete: 10 Lire Biga 1927 Ag - 5 Lire Impero 1936 XIV Ag Gigante 83 - 5 Lire Aquilotto 1927 Ag Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1100
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1100 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire Impero 1936 XIV - Ag - Gigante 83 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lote 170Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lote 170
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 170 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2614Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2614
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2614 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 e 1937 Fecondità Pag. 719 e 720; Mont. 133 e 134 R AG Grading/Status: BB÷SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2612Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2612
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2612 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 e 1937 Fecondità Pag. 719 e 720; Mont. 133 e 134 R AG Grading/Status: med. SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2615Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2615
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2615 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Colpetto al ciglio Grading/Status: qFDC Notes Colpetto al ciglio
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2616Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2616
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2616 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Patinata Grading/Status: SPL+ Notes Patinata
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Lote 945
Artemide Aste s.r.l.
  • Fecha
    6 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 945 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1936 A. XIV. Pag. (decimali) 719; MIR (Savoia) 1138a. AG. 4.99 g. 23.5 mm. Patina riposata. Bel BB.
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Lote 952
Artemide Aste s.r.l.
  • Fecha
    6 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 952 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete: 10 lire 1936, 5 lire 1936, 5 lire 1937. AG.
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1942Italia 5 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1942
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1942 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 Prova - Nomisma P33 AG (5,00) RRR  Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más