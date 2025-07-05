Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III

Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2050Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2050
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    35 $
Lote 2050 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138 AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC". Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2051Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2051
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    35 $
Lote 2051 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138a AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC". Segnetto al bordo. Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1853Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1853
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    23 $
Lote 1853 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Colpetto Grading/Status: qFDC/FDC Notes Colpetto
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1851Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1851
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    25 $
Lote 1851 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1852Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1852
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    25 $
Lote 1852 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2260Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2260
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2260 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138 AG Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lote 437
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 437 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930 "Aquilotto" Ag. Gig. 77. C. SPL segni di pulizia nei campi al D/
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1376Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1376
Sima Srl
  • Fecha
    25 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1376 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1373Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1373
Sima Srl
  • Fecha
    25 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1373 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1377Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1377
Sima Srl
  • Fecha
    25 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1377 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 287 | Blue, Lote 939
Savoca Numismatik
  • Fecha
    4 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 939 Italy. AD 1930. 5 Lire 1930 5 g Nearly Uncirculated
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 694Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 694
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 694 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1930. Ag. Gig. 77. Peso gr. 4,96. Diametro mm. 23. SPL+. Grading/Status: SPL+ Material Ag
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lote 1423
Bertolami Fine Art
  • Fecha
    15 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1423 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930. Ag; 5gr Grading/Status: qFDC
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2608Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2608
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2608 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2610Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2610
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2610 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2609Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2609
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2609 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Lote 122
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    23 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 122 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930 "Aquilotto" Ag. Gig. 77. C. FDC
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Anverso - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 149Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III, Reverso - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 149
17 Auctions
  • Fecha
    15 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 149 Włochy. 1930 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: UNC Wspaniały połysk, zalecany do certyfikacji
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Lote 935
Savoca Numismatik
  • Fecha
    5 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 935 Italy. AD 1930. 5 Lire 1930 mm, 5 g Very Fine
Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Lote 906
Artemide Aste s.r.l.
  • Fecha
    5 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 906 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 Lire 1930 1930 errore originale di zecca: coniazione a cappello. Cf. Attardi-Gaudenzi (II) E323a. AG. 5 g. 24.5 mm. qFDC.
