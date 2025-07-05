Italia 5 liras 1930 Víctor Manuel III
Nomisma Aste
- Fecha15 de diciembre de 2025
- Precio de salida35 $
Lote 2050 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138 AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC". Grading/Status: FDC
Nomisma Aste
- Fecha15 de diciembre de 2025
- Precio de salida35 $
Lote 2051 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138a AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC". Segnetto al bordo. Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida23 $
Lote 1853 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Colpetto Grading/Status: qFDC/FDC Notes Colpetto
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida25 $
Lote 1851 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida25 $
Lote 1852 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Fecha17 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2260 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138 AG Grading/Status: FDC
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Fecha9 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 437 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930 "Aquilotto" Ag. Gig. 77. C. SPL segni di pulizia nei campi al D/
Sima Srl
- Fecha25 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1376 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Sima Srl
- Fecha25 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1373 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Sima Srl
- Fecha25 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1377 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Savoca Numismatik
- Fecha4 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 939 Italy. AD 1930. 5 Lire 1930 5 g Nearly Uncirculated
ACM Aste srl
- Fecha19 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 694 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1930. Ag. Gig. 77. Peso gr. 4,96. Diametro mm. 23. SPL+. Grading/Status: SPL+ Material Ag
Bertolami Fine Art
- Fecha15 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1423 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930. Ag; 5gr Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2608 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2610 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2609 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Fecha23 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 122 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930 "Aquilotto" Ag. Gig. 77. C. FDC
17 Auctions
- Fecha15 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 149 Włochy. 1930 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: UNC Wspaniały połysk, zalecany do certyfikacji
Savoca Numismatik
- Fecha5 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 935 Italy. AD 1930. 5 Lire 1930 mm, 5 g Very Fine
Artemide Aste s.r.l.
- Fecha5 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 906 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 Lire 1930 1930 errore originale di zecca: coniazione a cappello. Cf. Attardi-Gaudenzi (II) E323a. AG. 5 g. 24.5 mm. qFDC.