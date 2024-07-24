Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida14 $
Lote 1848 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB+
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida18 $
Lote 1847 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 323 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 ** Aquiletta Pag. 711a; Mont. 122 RR AG Grading/Status: qFDC
17 Auctions
- Fecha15 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 144 Włochy. 1928 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: VF+
Savoca Numismatik
- Fecha2 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 797 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 5 g Good Very Fine
Savoca Numismatik
- Fecha5 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 934 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Nomisma Spa
- Fecha1 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Graffietto al D/ Grading/Status: qFDC/FDC
Katz Auction
- Fecha14 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 884 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; Silver 5.01 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC; Mint luster remains
Savoca Numismatik
- Fecha3 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 980 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
InAsta S.p.A.
- Fecha15 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2393 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
GMA Numismatica Napoli srl
- Fecha3 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 675 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di 2 monete da 5 Lire 1928 (una rosetta) e 5 Lire 1928 (due rosette). AG. Come da foto. Notes Diritti d'Asta: 18%
Nomisma Spa
- Fecha12 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 5036 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Minimo colpetto al bordo. Graffietto sul collo Grading/Status: qFDC
Numismatica Ferrarese
- Fecha22 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 960 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1928 * (Una Rosetta) Aquilotto - RARA - Ag - Gigante 75 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Aphrodite Art Coins
- Fecha15 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 995 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 5 Lire 1928. Bust of King Vittorio Emanuele III to l. R/Eagle in profile with spread wings, with a large Littorio Beam in its talons, adorned with an axe. KM# 67. SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha9 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1902 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Fecha9 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1903 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Artemide Aste s.r.l.
- Fecha16 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 214 Regno di Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1928, 2 rosette. Pag. (decimali) 711. AG. RR. Periziata Cavaliere. qFDC.
Coins NB
- Fecha18 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 712 Italy Kingdom 1928 R 5 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (9907540) 4.91g VF KM 67 Estimate: 15 EUR
Katz Auction
- Fecha28 de agosto de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1793 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.91 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Katz Auction
- Fecha24 de julio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1936 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+