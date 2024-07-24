Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III

Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1848Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1848
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    14 $
Lote 1848 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1847Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1847
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    18 $
Lote 1847 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 323Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 323
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 323 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 ** Aquiletta Pag. 711a; Mont. 122 RR AG Grading/Status: qFDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 144Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 144
17 Auctions
  • Fecha
    15 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 144 Włochy. 1928 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: VF+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lote 797
Savoca Numismatik
  • Fecha
    2 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 797 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 5 g Good Very Fine
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Lote 934
Savoca Numismatik
  • Fecha
    5 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 934 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1265Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1265
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Graffietto al D/ Grading/Status: qFDC/FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 158, Lote 884
Katz Auction
  • Fecha
    14 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 884 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; Silver 5.01 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC; Mint luster remains
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 266 | Blue, Lote 980
Savoca Numismatik
  • Fecha
    3 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 980 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2393Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2393
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2393 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 675Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 675
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 675 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di 2 monete da 5 Lire 1928 (una rosetta) e 5 Lire 1928 (due rosette). AG. Come da foto. Notes Diritti d'Asta: 18%
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5036Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5036
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 5036 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Minimo colpetto al bordo. Graffietto sul collo Grading/Status: qFDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lote 960
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    22 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 960 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1928 * (Una Rosetta) Aquilotto - RARA - Ag - Gigante 75 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Lote 995
Aphrodite Art Coins
  • Fecha
    15 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 995 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 5 Lire 1928. Bust of King Vittorio Emanuele III to l. R/Eagle in profile with spread wings, with a large Littorio Beam in its talons, adorned with an axe. KM# 67. SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1902Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1902
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    9 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1902 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: SPL+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1903Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1903
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    9 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1903 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III - Artemide Aste s.r.l., San Marino Numismatica 2024 Auction, Lote 214
Artemide Aste s.r.l.
  • Fecha
    16 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 214 Regno di Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1928, 2 rosette. Pag. (decimali) 711. AG. RR. Periziata Cavaliere. qFDC.
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III - Coins NB, E-Auction 28, Lote 712
Coins NB
  • Fecha
    18 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 712 Italy Kingdom 1928 R 5 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (9907540) 4.91g VF KM 67 Estimate: 15 EUR
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Lote 1793
Katz Auction
  • Fecha
    28 de agosto de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1793 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.91 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1928 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 133, Lote 1936
Katz Auction
  • Fecha
    24 de julio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1936 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
Similares
Aprende más