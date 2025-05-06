Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III

Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2046Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2046
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    46 $
Lote 2046 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 due rosette - Nomisma 1133 AG Periziata da Emilio Tevere come "FDC". Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1846Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1846
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    30 $
Lote 1846 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 75, Lote 522Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 75, Lote 522
Nomisma Spa
  • Fecha
    15 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 522 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova di Stampa M.I.B. - Luppino PP 178; P.P. 231 AG RRRR Minimi graffietti da pulitura al D/ Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 1124Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 1124
17 Auctions
  • Fecha
    12 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1124 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 1126Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 1126
17 Auctions
  • Fecha
    12 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1126 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 1125Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 1125
17 Auctions
  • Fecha
    12 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1125 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 693Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 693
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 693 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1927 Aquilotto Una rosetta. Ag. Gig. 74. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23. qFDC. Patina.  Grading/Status: QFDC Material Ag
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Pesek Auctions, #25 Jubileuszowa eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Lote 1208Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Pesek Auctions, #25 Jubileuszowa eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Lote 1208
Pesek Auctions
  • Fecha
    15 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1208 Włochy, 2, 5 lirów 1912, 1927, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF-aEF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 2, 5 lirów Rok : 1912, 1927 Mennica : Rzym Waga : 14,94 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 46, 67 Klasa : VF-aEF Uwaga jakościowa : stonowany Opis : Partia 2 szt.
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2603Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2603
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2603 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2601Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2601
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2601 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2600Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2600
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2600 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 * Aquiletta Pag. 710; Mont. 119 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2602Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2602
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2602 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Segnetto al bordo del R/ Grading/Status: FDC/qFDC Notes Segnetto al bordo del R/
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3625Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3625
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3625 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927** - Nomisma 1133 AG Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1936Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1936
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1936 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova di Stampa M.I.B. - Luppino PP 178; P.P. 231 AG RRRR In slab NGC MS 63 cod. 6142995-015 Grading/Status: MS 63
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1935Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1935
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1935 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova MIN. RIL. - P.P. 230 AG (g 5,00) RRRR Minima porosità al D/ Grading/Status: FDC
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 141Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 141
17 Auctions
  • Fecha
    15 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 141 Włochy. 1927 5 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lote 794
Savoca Numismatik
  • Fecha
    2 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 794 Italy. AD 1927. 5 Lire 1927 5 g Extremely Fine
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1264Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1264
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927** - Nomisma 1133 AG Sigillata privatamente Grading/Status: SPL
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III - Coins NB, E-Auction 39, Lote 618
Coins NB
  • Fecha
    16 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 618 Italy Kingdom 1927 R 5 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (92887460) 4.99g XF KM 67 Estimate: 20 EUR
Italia 5 liras 1927 Víctor Manuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lote 540
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 540 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 5 LIRE 1927 AQUILINO AG. 4,90 GR. BB
