Italia 5 liras 1914 Víctor Manuel III
Nomisma Aste
- Fecha14 de diciembre de 2025
- Precio de salida6920 $
Lote 739 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1914 - Nomisma 1130 AG RR Grading/Status: FDC
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida2884 $
Lote 1598 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire Quadriga Briosa 1914 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga briosa a destra - gr. 25,00 - Migliore di SPL - Ex collezione Avv. Bruno Segre (Bol. n. R55) (Gig. n. 72) (Mont. n. 114) (Pag. n. 708)
Nomisma Spa
- Fecha15 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 520 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1914 - Nomisma 1130 AG RR Minimo colpetto e minimi graffietti ma conservazione eccezionale Grading/Status: FDC
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1158 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.5 Lire 1914. Quadriga briosa. VIDEOBusto a d. R/ L'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga briosa a s. Gig. 72. Molto rara. g. 24,91. Diam. mm. 37,20. Arg. Lievi segni di contatto. SPL/q.FDCCon cartellino Numismatica Lago Maggiore (FDC).
Numismatica Ferrarese
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1099 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire Quadriga briosa 1914 - Ag - MOLTO RARA - Gigante 72 - Perizia Cavaliere SPL+ Grading/Status: SPL+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Nomisma Spa
- Fecha1 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1262 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1914 - Nomisma 1130 AG RR Un bellissimo esemplare Grading/Status: qFDC/FDC
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha13 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 467 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 5 lire 1914 Roma ag.. Semibusto in uniforme e a testa nuda a destra R/ l’Italia stante, su quadriga a sinistra, con lo scudo nella sinistra e ramo d’ulivo nella destra Pagani 708. Montenegro 114. 25.1 g. - Ø 37 - RR Grading/Status: Fdc68
Bolaffi S.p.A.
- Fecha5 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1479 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire Quadriga Briosa 1914 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga briosa a destra - Sigillata ("SPL+") (Bol. n. R55) (Gig. n. 72) (Mont. n. 114) (Pag. n. 708)
Art-Rite S.r.l.
- Fecha20 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 160 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 5 lire 1914, Roma. Argento, 25,01 gr. - Diam. 37 mm. Dritto: Semibusto a destra in uniforme, con il Collare dell'Annunziata; - Rovescio: L'Italia, con ramo d'ulivo e scudo, in piedi su quadriga briosa a sinistra, ornata da fiori. Nomisma 1130, Gigante 72 Molto raro Bellissimo esemplare di grande freschezza d'aspetto. q.FDC
Varesi
- Fecha6 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 644 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 5 Lire 1914 "Quadriga briosa", Roma MIR 1136a Pagani 708 Ag 25 g 37,1 mm RR • Bella patina di monetiere SPL+
InAsta S.p.A.
- Fecha15 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 526 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1914 Quadriga Pag. 708; Mont. 114 RR (AG g. 25) Qualche segnetto di contatto Grading/Status: qFDC Notes Qualche segnetto di contatto
Stack's Bowers
- Fecha9 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 42379 Choice 1914 Italian 5 Lire ITALY. 5 Lire, 1914-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. NGC MS-63. Dav-144; KM-56; Pag-708. A wonderful Choice-level offering of this highly sought-after European crown, popular for its stunning classical reverse design. Quite argent overall, the coin features a bold portrait of the Italian king surrounded by glimmering satiny luster. An impressive coin with only some scattered contact marks holding it back from an even higher grade. Collectors seeking a premium example of the type need look no further. Estimate: $8,000 - $12,000. Click here for certification details from NGC. Click here to see Coins in Motion. 精選品相 1914 年義大利 5 里拉 1914-R年義大利5 里拉。羅馬造幣廠。 精選狀態，反面設計經典，深受追捧的歐洲銀元。意大利國王肖像深打，緞光熠熠，整體呈銀色。零散留痕以致錯失更高評分。追求上乘品相的藏家切勿錯過。
Bertolami Fine Art
- Fecha12 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 718 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900 - 1943). 5 lire 1914 "Quadriga briosa" Ag (24,97 g; 36,9 mm) Gig. 72. RR. FDC, stato di conservazione eccezionale, patina di antica collezione. Un vero gioiello!
Bolaffi S.p.A.
- Fecha28 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1283 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire Quadriga Briosa 1914 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga briosa a destra - gr. 24,99 - Rara - Lievi segni di contatto, q.FDC (Bol. n. R55) (Gig. n. 72) (Mont. n. 114) (Pag. n. 708)
Nomisma Aste
- Fecha16 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1430 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1914 - Nomisma 1130 AG RR Grading/Status: SPL
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha13 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 747 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 5 Lire 1914 Roma, Quadriga briosa. Ag Dr. Semibusto del sovrano in uniforme con il collare a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Quattro cavalli scalpitanti trainano un cocchio, ornato da fiori e FERT, su cui poggia l’Italia rappresentata da una figura di donna con scudo e ramo d’ulivo. Pag. 708; Gig. 72. Molto Rara. Grading/Status: Bella patina. SPL Notes Autore: D. Calandra (diritto e rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Cambi Aste
- Fecha6 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 909 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946. 5 Lire 1914. Quadriga briosa. Busto a d. R/ L'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga briosa a s. Gig. 72. Pag. 708. Molto rara. g. 24,93. Diam. mm. 37,08. Arg. Brillante patina iridescente di monetiere. Lievissimi graffi. q.FDC
SINCONA AG
- Fecha22 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1959 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 5 Lire 1914 R, Roma. 24.94 g. Mont. 114 (R2). Pagani 708 (R). Selten / Rare. Hübsche Patina / Attractively toned. Leicht bearbeitet / Slightly tooled. Vorzüglich / Extremely Fine. (~€ 3'645/USD 4'070) • Dieses Los unterliegt bei Auslieferung in der Schweiz der Margenbesteuerung gemäss MWSTG 24a (23% Aufgeld inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) • When delivered in Switzerland, this lot is subject to the margin taxation scheme in accordance with article 24a of the Federal Act on Value Added Tax (23% buyer’s premium incl. statutory VAT).
Aurora Numismatica
- Fecha9 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 467 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 5 Lire 1914, RR Ag 37 mm 25 g, in Slab NGC MS61
Aurora Numismatica
- Fecha9 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 468 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 5 Lire 1914, RR Ag 37 mm 25 g, in Slab NGC AU58