Italia 5 liras 1879 Humberto I

Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2021Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2021
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    288 $
Lote 2021 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Periziata da Flavio De Maria come "SPL". Grading/Status: SPL
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lote 612Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lote 612
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    12 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    138 $
Lote 612 Umberto I 1878-1900 - 5 lire 1879 ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata con ai lati l'indicazione del valore, il tutto entro due rami d'alloro e quercia. CNI 3. Pagani 590. Montenegro 33. 25 g. - Ø 37 Grading/Status: Fdc65
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - Dom Aukcyjny Art Magnat, 80 Aukcja - Numizmatyka , Lote 804Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - Dom Aukcyjny Art Magnat, 80 Aukcja - Numizmatyka , Lote 804
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Fecha
    28 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    22 $
Lote 804 Włochy, Hubert I, 5 lirów 1879 (683) Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Włochy, Hubert I, 5 lirów 1879 Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 3+
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1771Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1771
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    35 $
Lote 1771 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: bel BB
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1773Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1773
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    30 $
Lote 1773 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1772Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1772
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    30 $
Lote 1772 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1770Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1770
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    35 $
Lote 1770 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: bel BB
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2212Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2212
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2212 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Segnetti difusi Grading/Status: BB
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2211Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2211
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2211 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Graffietti Grading/Status: BB
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2214Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2214
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2214 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG  Grading/Status: qBB
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2213Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2213
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2213 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Graffietti Grading/Status: BB
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lote 695Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lote 695
Numismatica Raponi
  • Fecha
    16 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 695 Savoia. Regno d'Italia. Umberto I 1879 lire 5 Ag Gig.,24. Grading/Status: BB/SPL
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1313Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1313
Sima Srl
  • Fecha
    25 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1313 REGNO D’ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1879 Roma. Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Gig. 24 AG Grading/Status: BB+
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - San Martino, E-Live Auction 6, Lote 355Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - San Martino, E-Live Auction 6, Lote 355
San Martino
  • Fecha
    22 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 355 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900) - 5 Lire, 1879, Ag, gr. [25,00] , C, Gig. 24 Grading/Status: MB+
Italia 5 liras 1879 Humberto I - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lote 1407
Bertolami Fine Art
  • Fecha
    15 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1407 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879. Gig.24; Ag; 25gr Grading/Status: qSPL
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lote 1011Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lote 1011
Istra Numizmatika
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1011 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 lirów 1879, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 24 Ag.900 25,00 g Małe nacięcie na krawędzi
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lote 146Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lote 146
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 146 Umberto I, 1878-1900, 5 lire 1879, Ag Rif. Gig. 24 - Rarità C Grading/Status: BB
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lote 1013Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lote 1013
Istra Numizmatika
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1013 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 lirów 1879, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Literatura: Gigante 24 Ag.900 25,00 g Nacięcie na krawędzi
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2541Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2541
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2541 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: BB
Italia 5 liras 1879 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2539Italia 5 liras 1879 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2539
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2539 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Mont. manca R AG FFRT sul bordo Grading/Status: BB+ Notes FFRT sul bordo -
