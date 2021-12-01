Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II

Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 694Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 694
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    404 $
Lote 694 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1878 R - Nomisma 902 AG NC Minimi contatti. Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II, Anverso - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 4 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lote 1106Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II, Reverso - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 4 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lote 1106
Bid & Grow Auctions
  • Fecha
    27 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1106 Włochy 5 Lirów 1878 R Srebro Opis pozycji Stan zachowania: XF+ KM# 8.4 Srebrny Wiktor Emanuel II 25 Gm Mennica Rzymska
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Numisma Leilões, Аукцион 144, Lote 750
Numisma Leilões
  • Fecha
    26 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 750 Italy 5 Lire 1878 M-BN; Vittorio Emanuele II; KM.8; VF+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Numisma, S.A. - Portugal, Auction 144, Lote 750
Numisma, S.A. - Portugal
  • Fecha
    25 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 750 Italy - 5 Lire 1878 M-BN; Vittorio Emanuele II; KM.8; VF+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 542Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 542
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 542 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1878 Roma. AG. Gig.53. Segni da contatto. Sigillata Marco Esposito SPL-FDC Grading/Status: SPL-FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2439Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2439
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2439 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1878 R Pag. 503; Mont. 191 AG Grading/Status: qSPL/SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - H.D. Rauch, Auktion 117, Lote 190
H.D. Rauch
  • Fecha
    8 de diciembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 190 Königreich Italien   Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 5 Lire 1870 M, Mailand Dav. 140; Mont. 172; winz. Kratzer f.stplfr. (D).
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Sima Srl, Auction 1, Lote 474
Sima Srl
  • Fecha
    26 de mayo de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 474 REGNO D'ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1878 Roma Gig 53 AG gr 25,00 Conservazione eccezionale. Rilievi ghiacciati su fondi lucenti 37mm FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Aurora Numismatica, Auction Aurora 28, Lote 264
Aurora Numismatica
  • Fecha
    10 de marzo de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 264 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 5 Lire 1878-R Roma, Ag mm 37 FDC eccezionale, in Slab NGC MS64+ (cert. 5782310013).
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 42 – Session 1&2, Lote 1083
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    1 de diciembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1083 5 Lire 1871 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,99 - Colpetto sul bordo del rovescio, altrimenti FDC (Bol. n. R8) (Gig. n. 42) (Mont. n. 175) (Pag. n. 492).
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 42 – Session 1&2, Lote 1082
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    1 de diciembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1082 5 Lire 1866 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,73 - Di grande rarità - BB (Bol. n. R8) (Gig. n. 38) (Mont. n. 169) (Pag. n. 488).
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 42 – Session 1&2, Lote 1085
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    1 de diciembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1085 5 Lire 1875 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,98 - Migliore di SPL (Bol. n. R8) (Gig. n. 50) (Mont. n. 186) (Pag. n. 500).
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 20, Lote 467
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    22 de septiembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 467 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1878 - Gig.53 - Ag - NON COMUNE (NC) mBB SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 41, Lote 820
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    26 de mayo de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 820 5 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,94 - Rara - Tracce di montatura, altrimenti BB (Bol. n. R8) (Gig. n. 45) (Mont. n. 179) (Pag. n. 495).
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Nomisma Aste, Auction 1, Lote 652
Nomisma Aste
  • Fecha
    13 de mayo de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 652 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1878 - Nomisma 902 AG Conservazione eccezionale! In slab NGC MS65+ (Top Pop) numero 5882527-082. Ad oggi il miglior esemplare certificato dalla NGC. Nell'asta NAC 129 del 01/12/2021 (Collezione ANPB), un esemplare in conservazione MS64+ ha realizzato 1.200 Euro più diritti. FDC.
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, eLive Auction 71, Lote 600
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
  • Fecha
    9 de mayo de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 600 ITALIEN, KÖNIGREICH ITALIEN Victor Emanuel II., 1859-1861-1878. 5 Lire 1874 M, Mailand. 25,04 g. Dav. 140; Pagani 498. Winz. Randfehler, vorzüglich +.
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 14, Lote 478
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    26 de diciembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 478 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1878 - Zecca di Roma - NC - Ag BB-SPL Shipping only in Italy
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Lote 111
Numismatica Ars Classica Spa
  • Fecha
    1 de diciembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 111 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   5 Lire 1878, argento gr. 24,98. Pagani 503, MIR 1082aa, NGC5782310-013 MS64+, Fdc .
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Lote 83
Numismatica Ars Classica Spa
  • Fecha
    1 de diciembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 83 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   5 Lire 1870, Milano argento gr. 24,963. Pagani 490, MIR 1082i, Davenport 140. NGC5782332-004 MS63. Fdc Ex asta NAC 112, Milano 2018, n. 181. MS63 è la migliore conservazione certificata per questa moneta.
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1878 Víctor Manuel II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Lote 101
Numismatica Ars Classica Spa
  • Fecha
    1 de diciembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 101 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   5 Lire 1875, Milano argento gr. 24,936. Pagani 499, MIR 1082u, Davenport 140. NGC5782332-008 MS64+. q.Fdc MS64+ è la migliore conservazione certificata per questa moneta, unico esemplare certificato.
Similares
Aprende más