Italia 5 liras 1878 Humberto I

Italia 5 liras 1878 Humberto I, Anverso - San Martino, Auction n.7, Lote 262Italia 5 liras 1878 Humberto I, Reverso - San Martino, Auction n.7, Lote 262
San Martino
  • Fecha
    6 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    461 $
Lote 262 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 5 lire, 1878, Ag, gr. 24,94, RR, Gig. 23 Grading/Status: BB+
Italia 5 liras 1878 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1767Italia 5 liras 1878 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1767
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    219 $
Lote 1767 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Segni al D/ Grading/Status: qBB/BB Notes Segni al D/
Italia 5 liras 1878 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 720Italia 5 liras 1878 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 720
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    923 $
Lote 720 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR Periziata da Emilio Tevere come "SPL". Grading/Status: SPL
Italia 5 liras 1878 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2537Italia 5 liras 1878 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2537
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2537 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Italia 5 liras 1878 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 818Italia 5 liras 1878 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 818
Nomisma Aste
  • Fecha
    24 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 818 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR In slab PCGS MS 64 n° 40825533. Grading/Status: MS 64
Italia 5 liras 1878 Humberto I - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lote 738
Hatria Numismatica
  • Fecha
    18 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 738 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879 Ag. Gigante, 24. BB
Italia 5 liras 1878 Humberto I - Bertolami Fine Art, Auction 317, Lote 686
Bertolami Fine Art
  • Fecha
    12 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 686 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 Lire 1878. Ag Gig. 23. RR. BB
Italia 5 liras 1878 Humberto I - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Lote 1367
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    28 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1367 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,97 - Rara - Lievi segni di contatto, fondi lucenti, migliore di SPL (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589)
Italia 5 liras 1878 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 1399Italia 5 liras 1878 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 1399
Nomisma Aste
  • Fecha
    16 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1399 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG R Patina non omogenea. Grading/Status: SPL-FDC
Italia 5 liras 1878 Humberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 31, Lote 852
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    27 de julio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 852 FALSO - Regno d'Italia - Umberto I - 5 Lire 1878 - 22,93 g Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 5 liras 1878 Humberto I, Anverso - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Lote 70Italia 5 liras 1878 Humberto I, Reverso - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Lote 70
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Fecha
    1 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 70 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 5 lire 1878, Ag 835/.. 37 mm 25 g GIG 23 (RARO) Ex NOMISMA E11 Lotto 978 valutata BB+. (#-271) (XF)
Italia 5 liras 1878 Humberto I - Thesaurus s.r.l., Auction 22 "Drusus", Lote 953
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    7 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 953 REGNO D'ITALIA - UMBERTO I (1878-1900) 5 LIRE - Anno 1878 - D/Testa nuda a d. R/Stemma coronato - Ar - P.589 BB+
Italia 5 liras 1878 Humberto I - Sima Srl, Auction 2, Lote 395
Sima Srl
  • Fecha
    20 de octubre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 395 REGNO Dâ€™ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 R Roma Gig 23 RR AG gr. 24,97 SPL
Italia 5 liras 1878 Humberto I - Nomisma Spa, AUCTION 67, Lote 1308
Nomisma Spa
  • Fecha
    13 de abril de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1308 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR SPL/SPL+.
Italia 5 liras 1878 Humberto I - Bertolami Fine Art, Auction 253, Lote 743
Bertolami Fine Art
  • Fecha
    5 de abril de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 743 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1878. Ag (25 g). RR. qSPL. Fondi brillanti.
Italia 5 liras 1878 Humberto I - Bolaffi S.p.A., Auction 42 – Session 1&2, Lote 1117
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    1 de diciembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1117 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Italia 5 liras 1878 Humberto I - Bolaffi S.p.A., Auction 42 – Session 1&2, Lote 1118
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    1 de diciembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1118 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Graffi al diritto, altrimenti BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Italia 5 liras 1878 Humberto I - Varesi, Sale 80, Lote 586
Varesi
  • Fecha
    9 de noviembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 586 UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 Roma MIR 1099a Pagani 589 Ag g 24,78 mm 37 • Abili lavori di restauro BB.
Italia 5 liras 1878 Humberto I - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 102, Lote 2063
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    21 de septiembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2063 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG qSPL/SPL.
Italia 5 liras 1878 Humberto I - Editions V. GADOURY, Online Auction 37, Lote 377
Editions V. GADOURY
  • Fecha
    1 de septiembre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 377 Italy, Umberto I, 5 Lire 1878 Roma, AG 24,89 g., 36,9 mm. TTB, Nettoyée.
