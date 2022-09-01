Italia 5 liras 1878 Humberto I
San Martino
- Fecha6 de diciembre de 2025
- Precio de salida461 $
Lote 262 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 5 lire, 1878, Ag, gr. 24,94, RR, Gig. 23 Grading/Status: BB+
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida219 $
Lote 1767 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Segni al D/ Grading/Status: qBB/BB Notes Segni al D/
Nomisma Aste
- Fecha22 de noviembre de 2025
- Precio de salida923 $
Lote 720 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR Periziata da Emilio Tevere come "SPL". Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2537 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Nomisma Aste
- Fecha24 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 818 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR In slab PCGS MS 64 n° 40825533. Grading/Status: MS 64
Hatria Numismatica
- Fecha18 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 738 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879 Ag. Gigante, 24. BB
Bertolami Fine Art
- Fecha12 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 686 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 Lire 1878. Ag Gig. 23. RR. BB
Bolaffi S.p.A.
- Fecha28 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1367 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,97 - Rara - Lievi segni di contatto, fondi lucenti, migliore di SPL (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589)
Nomisma Aste
- Fecha16 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1399 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG R Patina non omogenea. Grading/Status: SPL-FDC
Numismatica Ferrarese
- Fecha27 de julio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 852 FALSO - Regno d'Italia - Umberto I - 5 Lire 1878 - 22,93 g Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
- Fecha1 de mayo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 70 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 5 lire 1878, Ag 835/.. 37 mm 25 g GIG 23 (RARO) Ex NOMISMA E11 Lotto 978 valutata BB+. (#-271) (XF)
Thesaurus s.r.l.
- Fecha7 de noviembre de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 953 REGNO D'ITALIA - UMBERTO I (1878-1900) 5 LIRE - Anno 1878 - D/Testa nuda a d. R/Stemma coronato - Ar - P.589 BB+
Sima Srl
- Fecha20 de octubre de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 395 REGNO Dâ€™ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 R Roma Gig 23 RR AG gr. 24,97 SPL
Nomisma Spa
- Fecha13 de abril de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1308 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR SPL/SPL+.
Bertolami Fine Art
- Fecha5 de abril de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 743 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1878. Ag (25 g). RR. qSPL. Fondi brillanti.
Bolaffi S.p.A.
- Fecha1 de diciembre de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1117 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Bolaffi S.p.A.
- Fecha1 de diciembre de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1118 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Graffi al diritto, altrimenti BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Varesi
- Fecha9 de noviembre de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 586 UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 Roma MIR 1099a Pagani 589 Ag g 24,78 mm 37 • Abili lavori di restauro BB.
InAsta S.p.A.
- Fecha21 de septiembre de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2063 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG qSPL/SPL.
Editions V. GADOURY
- Fecha1 de septiembre de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 377 Italy, Umberto I, 5 Lire 1878 Roma, AG 24,89 g., 36,9 mm. TTB, Nettoyée.