Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Fecha9 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 390 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 "2° tipo" R Ag. Gig. 51. C. BB
Numisbalt
- Fecha8 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 704 Italy. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1876 R. Silver 24.99 g. KM 8. Nice toning.
Sima Srl
- Fecha25 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1291 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QFDC
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Fecha20 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 336 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 "2° tipo" R Ag. Gig. 51. C. BB
BAC Numismatics
- Fecha26 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 672 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Katz Auction
- Fecha16 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 986 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; XF+ with mint luster
Artemide Aste s.r.l.
- Fecha5 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 892 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 Roma. MIR (Savoia) 1082x; Pag. (decimali) 501. AG. 25 g. 37.5 mm. qSPL/SPL.
Nomisma Spa
- Fecha1 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1150 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1876 R - Nomisma 900 AG Colpetti al bordo Grading/Status: qSPL
Sartor Numismatica
- Fecha27 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 234 Savoia - Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1876 Roma - MIR 1082x Gig. 51 Ag 24,95 g Grading/Status: qFDC
Sima Srl
- Fecha16 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 372 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: qFDC
Srebrna Uncja
- Fecha24 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 846 Włochy, 5 lirów, 1876r., R Opis pozycji Stan zachowania: 3 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
BAC Numismatics
- Fecha22 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 726 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
GMA Numismatica Napoli srl
- Fecha3 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 540 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1876 Roma. AG. Gig.51. Minimi segni da contatto. Sigillata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
San Martino
- Fecha1 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 535 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire, 1876-R, Ag, gr (25,00), C, Gigante 55, qFDC. Sigillato Perrone "FDC 64". Bellissimo esmeplare Grading/Status: qFDC
Katz Auction
- Fecha8 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1860 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; AUNC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Fecha14 de enero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 706 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1876 ROMA AG. 25 GR. qSPL (COLPETTI)
BAC Numismatics
- Fecha10 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 722 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Katz Auction
- Fecha17 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1518 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; AUNC
InAsta S.p.A.
- Fecha7 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2437 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
InAsta S.p.A.
- Fecha7 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: BB+/qSPL