Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II

Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lote 390
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 390 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 "2° tipo" R Ag. Gig. 51. C. BB
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II - Numisbalt, Auction 50, Lote 704
Numisbalt
  • Fecha
    8 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 704 Italy. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1876 R. Silver 24.99 g. KM 8. Nice toning.
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Anverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1291Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Reverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1291
Sima Srl
  • Fecha
    25 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1291 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QFDC
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lote 336
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    20 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 336 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 "2° tipo" R Ag. Gig. 51. C. BB
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auction 70, Lote 672
BAC Numismatics
  • Fecha
    26 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 672 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 166, Lote 986
Katz Auction
  • Fecha
    16 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 986 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; XF+ with mint luster
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Lote 892
Artemide Aste s.r.l.
  • Fecha
    5 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 892 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 Roma. MIR (Savoia) 1082x; Pag. (decimali) 501. AG. 25 g. 37.5 mm. qSPL/SPL.
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1150Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1150
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1150 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1876 R - Nomisma 900 AG Colpetti al bordo Grading/Status: qSPL
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Anverso - Sartor Numismatica, Auction 5, Lote 234Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Reverso - Sartor Numismatica, Auction 5, Lote 234
Sartor Numismatica
  • Fecha
    27 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 234 Savoia - Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1876 Roma - MIR 1082x Gig. 51 Ag 24,95 g Grading/Status: qFDC
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Anverso - Sima Srl, Auction 5, Lote 372Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Reverso - Sima Srl, Auction 5, Lote 372
Sima Srl
  • Fecha
    16 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 372 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: qFDC
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Anverso - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lote 846Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Reverso - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lote 846
Srebrna Uncja
  • Fecha
    24 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 846 Włochy, 5 lirów, 1876r., R Opis pozycji Stan zachowania: 3 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auction 66, Lote 726
BAC Numismatics
  • Fecha
    22 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 726 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 540Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 540
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 540 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1876 Roma. AG. Gig.51. Minimi segni da contatto. Sigillata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Anverso - San Martino, Auction n.4, Lote 535Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Reverso - San Martino, Auction n.4, Lote 535
San Martino
  • Fecha
    1 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 535 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire, 1876-R, Ag, gr (25,00), C, Gigante 55, qFDC. Sigillato Perrone "FDC 64". Bellissimo esmeplare Grading/Status: qFDC
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 149, Lote 1860
Katz Auction
  • Fecha
    8 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1860 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; AUNC
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lote 706
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    14 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 706 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1876 ROMA AG. 25 GR. qSPL (COLPETTI)
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auction 62, Lote 722
BAC Numismatics
  • Fecha
    10 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 722 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 144, Lote 1518
Katz Auction
  • Fecha
    17 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1518 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; AUNC
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2437Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2437
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2437 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2438Italia 5 liras 1876 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2438
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: BB+/qSPL
