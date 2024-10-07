Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida58 $
Lote 1748 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: qSPL/SPL
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Fecha9 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 389 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). Roma. 5 lire 1875 R. Ag. Gig.50. Non comune. BB/SPL
Bid & Grow Auctions
- Fecha27 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1105 Włochy 5 Lire 1875 M Srebro Opis pozycji Stan zachowania: UNC KM# 8.3 Srebrny Wiktor Emanuel II 25.15 Gm Mennica Mediolańska
Katz Auction
- Fecha20 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 964 Italy 5 Lire 1875 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.00 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF+, mint luster remains
COINSTORE
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 607 Włochy, 5 lirów, 1875 rok, M-NB Opis pozycji Stan zachowania: XF Włochy, król Vittorio Emanuele II (1861 - 1878), 5 lirów, 1875 rok, srebro, 25 g, KM#8
Srebrna Uncja
- Fecha29 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 643 Włochy, 5 lirów 1875 R, Rzym, rzadka mennica Opis pozycji Stan zachowania: 2- Waga 25g Srebro 900 Patyna
Nomisma Aste
- Fecha9 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 388 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1875 M - Nomisma 897 AG Lievi colpetti al bordo. Grading/Status: SPL+
Cambi Aste
- Fecha28 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 474 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.5 Lire 1875. Milano.Testa a d. R/ Stemma sabaudo da cui pende il collare dell'Annunziata fra due rami di alloro. Gig. 49. g. 25,02. Diam. mm. 37,09. Arg. BB/SPL
Katz Auction
- Fecha14 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 862 Italy 5 Lire 1875 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.00 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; UNC
Aureo & Calicó, S.L.
- Fecha29 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2653 Italia. 1875. Víctor Manuel II. M (Milán). BN. 5 liras. (KM. 8.3). Golpecitos. AG. 24,99 g. MBC. Estimate: 30 EUR
InAsta S.p.A.
- Fecha15 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2273 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: qBB/BB
Bid & Grow Auctions
- Fecha29 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1082 Włochy 5 Lire 1875 M Srebro Opis pozycji Stan zachowania: UNC- Srebro KM#8.4Vittorio Emanuele II Milano mennica
InAsta S.p.A.
- Fecha18 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2136 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha18 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2139 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 R Pag. 500; Mont. 186 AG Grading/Status: BB/BB+
InAsta S.p.A.
- Fecha18 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2138 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: BB/BB+
Nomisma Spa
- Fecha22 de enero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1148 Regno d'Italia Lotto di due monete: 5 Lire 1870 M, 1875 M Grading/Status: BB
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Fecha14 de enero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 704 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1875 MILANO AG. 24,96 GR. qSPL (COLPO)
InAsta S.p.A.
- Fecha9 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1811 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 R Pag. manca; Mont. 187 R AG R piccola Colpetto Grading/Status: qBB Notes R piccola - Colpetto
Cambi Aste
- Fecha6 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 828 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 5 Lire 1875. Milano. Testa a d. R/ Stemma sabaudo da cui pende il collare dell'Annunziata fra due rami di alloro. Gig. 49. g. 25,02. Diam. mm. 37,09. Arg. BB/SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha7 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2436 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Graffi Grading/Status: BB+