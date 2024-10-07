Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II

Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1748Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1748
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    58 $
Lote 1748 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: qSPL/SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lote 389
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 389 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). Roma. 5 lire 1875 R. Ag. Gig.50. Non comune. BB/SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 4 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lote 1105Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 4 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lote 1105
Bid & Grow Auctions
  • Fecha
    27 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1105 Włochy 5 Lire 1875 M Srebro Opis pozycji Stan zachowania: UNC KM# 8.3 Srebrny Wiktor Emanuel II 25.15 Gm Mennica Mediolańska
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 169, Lote 964
Katz Auction
  • Fecha
    20 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 964 Italy 5 Lire 1875 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.00 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF+, mint luster remains
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - COINSTORE, COINSTORE E-LIVE 11 AUKCJA MONET, MEDALI i BANKNOTÓW , Lote 607Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - COINSTORE, COINSTORE E-LIVE 11 AUKCJA MONET, MEDALI i BANKNOTÓW , Lote 607
COINSTORE
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 607 Włochy, 5 lirów, 1875 rok, M-NB Opis pozycji Stan zachowania: XF Włochy, król Vittorio Emanuele II (1861 - 1878), 5 lirów, 1875 rok, srebro, 25 g, KM#8
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 643Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 643
Srebrna Uncja
  • Fecha
    29 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 643 Włochy, 5 lirów 1875 R, Rzym, rzadka mennica Opis pozycji Stan zachowania: 2- Waga 25g Srebro 900 Patyna
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lote 388Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lote 388
Nomisma Aste
  • Fecha
    9 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 388 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1875 M - Nomisma 897 AG Lievi colpetti al bordo. Grading/Status: SPL+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lote 474
Cambi Aste
  • Fecha
    28 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 474 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.5 Lire 1875. Milano.Testa a d. R/ Stemma sabaudo da cui pende il collare dell'Annunziata fra due rami di alloro. Gig. 49. g. 25,02. Diam. mm. 37,09. Arg. BB/SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 158, Lote 862
Katz Auction
  • Fecha
    14 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 862 Italy 5 Lire 1875 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.00 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; UNC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II - Aureo & Calicó, S.L., Auction 449, Lote 2653
Aureo & Calicó, S.L.
  • Fecha
    29 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2653 Italia. 1875. Víctor Manuel II. M (Milán). BN. 5 liras. (KM. 8.3). Golpecitos. AG. 24,99 g. MBC. Estimate: 30 EUR
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2273Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2273
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2273 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: qBB/BB
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 3 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lote 1082Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 3 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lote 1082
Bid & Grow Auctions
  • Fecha
    29 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1082 Włochy 5 Lire 1875 M Srebro Opis pozycji Stan zachowania: UNC- Srebro KM#8.4Vittorio Emanuele II Milano mennica
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2136Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2136
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2136 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2139Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2139
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2139 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 R Pag. 500; Mont. 186 AG Grading/Status: BB/BB+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2138Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2138
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2138 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: BB/BB+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lote 1148Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lote 1148
Nomisma Spa
  • Fecha
    22 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1148 Regno d'Italia Lotto di due monete: 5 Lire 1870 M, 1875 M Grading/Status: BB
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lote 704
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    14 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 704 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1875 MILANO AG. 24,96 GR. qSPL (COLPO)
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1811Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1811
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    9 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1811 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 R Pag. manca; Mont. 187 R AG R piccola Colpetto Grading/Status: qBB Notes R piccola - Colpetto
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Lote 828
Cambi Aste
  • Fecha
    6 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 828 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 5 Lire 1875. Milano. Testa a d. R/ Stemma sabaudo da cui pende il collare dell'Annunziata fra due rami di alloro. Gig. 49. g. 25,02. Diam. mm. 37,09. Arg. BB/SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2436Italia 5 liras 1875 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2436
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2436 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184  AG  Graffi Grading/Status: BB+
Similares
Aprende más