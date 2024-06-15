Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II

Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1747Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1747
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    23 $
Lote 1747 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: BB
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auction 72, Lote 685
BAC Numismatics
  • Fecha
    28 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 685 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 171, Lote 629
Katz Auction
  • Fecha
    10 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 629 Italy 5 Lire 1874 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 24.93 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF+ with luster and golden patina.
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II - Coins NB, E-Auction 46, Lote 1270
Coins NB
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1270 Italy Kingdom 1874 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (12000000) 25g XF KM 8.3 MIR 554/6 Estimate: 50 EUR
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Anverso - Dom Aukcyjny Art Magnat, 74 Aukcja - Numizmatyka , Lote 868Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Reverso - Dom Aukcyjny Art Magnat, 74 Aukcja - Numizmatyka , Lote 868
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Fecha
    24 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 868 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1874, Milan (133) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1874, Milan Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 2-
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2511Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2511
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2511 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Anverso - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 650Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Reverso - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 650
Srebrna Uncja
  • Fecha
    29 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 650 Włochy, 5 lirów, 1874r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3+ 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Anverso - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 638Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Reverso - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 638
Srebrna Uncja
  • Fecha
    29 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 638 Włochy, 2x5 lirów, 1874-5r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3/3- 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm 2szt.
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 166, Lote 984
Katz Auction
  • Fecha
    16 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 984 Italy 5 Lire 1874 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 24.93 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auction 68, Lote 672
BAC Numismatics
  • Fecha
    25 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 672 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Anverso - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lote 845Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Reverso - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lote 845
Srebrna Uncja
  • Fecha
    24 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 845 Włochy, 5 lirów, 1874r., Fals. Opis pozycji Stan zachowania: 1-/2+ 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm Bardzo dobrze zrobiony falsyfikat, waży 23g.
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 538Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 538
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 538 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1874 Milano. AG. Gig.48. Minimi segni da contatto. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2134Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2134
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2134 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: BB
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auction 64, Lote 698
BAC Numismatics
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 698 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1270Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1270
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1270 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1874 Milano. Ag. Gig. 48. Peso gr. 24,90. Diametro mm. 37. qFDC. (4624) Grading/Status: qFDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1805Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1805
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    9 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1805 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Mont. 183 AG Un FEPT sul bordo Abilmente lavata Grading/Status: BB+/qSPL Notes Un FEPT sul bordo - Abilmente lavata
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lote 1115Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lote 1115
Nomisma Spa
  • Fecha
    21 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1115 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1874 M - Nomisma 896 AG Sigillata BB+ da Marco Esposito Grading/Status: BB+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II - Quai des Enchères, Auction 1, Lote 678
Quai des Enchères
  • Fecha
    17 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 678 Italie 5 lire 1874 Milan; Poids : 25,02g; Bib. : Gig.48; Etat : Superbe
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Lote 2291
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    17 de junio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2291 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Colpetti, lieve debolezza al bordo a ore 9 Colpetti, lieve debolezza al bordo a ore 9 qSPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1874 Víctor Manuel II - Coins NB, E-Auction 21, Lote 481
Coins NB
  • Fecha
    15 de junio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 481 Italy Kingdom 1874 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (12000000) 25.06g XF KM 8 Estimate: 50 EUR
Similares
Aprende más